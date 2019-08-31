Добровольская рассказала о ссорах с Ефремовым

Добровольская рассказала, как ссорилась с бывшим мужем Ефремовым

Супруги были знакомы еще с детства, школьниками они пообещали хранить верность друг другу во что бы то ни стало. И свое обещание оба выполнили. Добровольская уверена, слухи об изменах Ефремова — лишь выдумки, на самом деле они искренне любили друг друга, а их развод — просто результат усталости, которая накопилась за 10 лет брака.

Отношения пары никогда не были безоблачными, они оба обладают диким темпераментом, из-за чего в семье бывали не только горячие споры, но и драки.

В сердцах Ефремов мог схватить табурет и запустить им в жену. Добровольская, в свою очередь, способна была и ответить. Актриса признается, что бывали случаи, когда им приходилось после ссор обращаться за медицинской помощью.

Сейчас она не таит на Михаила Ефремова зла, испытывая к бывшему мужу лишь благодарность. Звезда счастливо живет в браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым , который младше ее на 13 лет. Они воспитывают общую 10-летнюю дочь Анастасию. А всего детей у артистки четверо.