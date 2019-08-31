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Добровольская рассказала, как ссорилась с бывшим мужем Ефремовым 

Teleprogramma.pro 13 часов назад
Добровольская рассказала о ссорах с Ефремовым
Фото: Global Look Press
54-летняя актриса Евгения Добровольская рассказала в студии программы «Судьба человека» о своих бурных отношениях с бывшим мужем Михаилом Ефремовым.
Супруги были знакомы еще с детства, школьниками они пообещали хранить верность друг другу во что бы то ни стало. И свое обещание оба выполнили. Добровольская уверена, слухи об изменах Ефремова — лишь выдумки, на самом деле они искренне любили друг друга, а их развод — просто результат усталости, которая накопилась за 10 лет брака.
Отношения пары никогда не были безоблачными, они оба обладают диким темпераментом, из-за чего в семье бывали не только горячие споры, но и драки.
В сердцах Ефремов мог схватить табурет и запустить им в жену. Добровольская, в свою очередь, способна была и ответить. Актриса признается, что бывали случаи, когда им приходилось после ссор обращаться за медицинской помощью.
Сейчас она не таит на Михаила Ефремова зла, испытывая к бывшему мужу лишь благодарность. Звезда счастливо живет в браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым, который младше ее на 13 лет. Они воспитывают общую 10-летнюю дочь Анастасию. А всего детей у артистки четверо.
В браке с Ефремовым у нее в 1991 году родился сын Николай. Через три года появился на свет сын Ян (внебрачный ребенок актера Ярослава Бойко). Старшему сыну Степану от первого мужа актера Вячеслава Баранова уже 33 года.
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Звёзды , Ярослав Бойко , Михаил Ефремов , Евгения Добровольская , Дмитрий Мананников , Вячеслав Баранов
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