Лорак впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Как известно, не так давно знаменитая певица Ани Лорак пережила развод и уже успела найти себе нового возлюбленного, которым стал 26-летний саунд-продюсер Егор Глеб. На днях пара совершила свой первый совместный выход в свет. Это было связано с посещением «Новой волны» в Сочи. Соответствующее видео было размещено на фан-странице певицы в Инстаграм, после чего поклонники принялись бурно обсуждать увиденное.

В ролике видно, как исполнительница и ее спутник проходят через рамку металлоискателя. При этом Егор идет, опустив голову и пряча взгляд от журналистов.

Фанаты певицы сразу же стали комментировать то, как пара смотрится вместе, причем возлюбленный певицы заслужил весьма нелестные отзывы.

«Уж извините, но Мурат как-то рядом с ней эффектнее выглядел…», «Почему он прячет лицо и глаза?», «Да некоторые правы, но он действительно не подходит ей, совсем не подходит, ей мужик бы посолидней надо», «Неужели во многомиллионной Москве не нашлось достойной пары для нашей красавицы?», «Что ж этот Глеб все лицо скрывает, словно стесняется или боится чего. Если ты любишь эту женщину так веди себя подобающе», — такие комментарии оставили поклонники.

Кроме того, критике подвергся стиль одежды Глеба, который, по мнению подписчиков, ему следовало поменять, чтобы соответствовать Лорак. Прозвучало и предположение, что роман на самом деле является фикцией, чтобы отвлечь внимание назойливых репортеров.