Еда в контейнерах, одежда с рынка: на чем экономят российские звезды

Нам кажется, что знаменитости, зарабатывающие миллионы, ни в чем себе не отказывают. Но на самом деле порой звезды бывают крайне бережливы и стараются экономить даже на одежде и еде.

Екатерина Гусева

Казалось бы, заслуженная артистка России вполне может позволить себе отказаться от домашних хлопот и нанять, к примеру, личного повара. Однако Гусева предпочитает даже при своем плотном графике самостоятельно готовить еду детям и супругу. Кроме того, актриса не прибегает к услугам ассистентов, которые, например, поправляют платья на ковровой дорожке.

Дима Билан

@bilanofficial

Победитель Евровидения и, возможно, один из самых популярных певцов в нашей стране не раз говорил о том, что не любит покупать дорогие вещи. В доказательство своих слов Билан опубликовал видео в своем Инстаграм, где он несет вещи, купленные на Измайловском рынке.

Анита Цой

@anitatsoy

Известная певица подобно Екатерине Гусевой предпочитает готовить сама. Впрочем для нее это только в радость, — в одном из интервью Цой призналась, что обожает кулинарию и никому бы не доверила это дело. Она самостоятельно ходит на рынок и выбирает самые свежие продукты, а еще обожает торговаться с продавцами. Более того, певица даже на гастроли возит с собой пароварку, чтобы правильно питаться в турах.