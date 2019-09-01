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Еда в контейнерах, одежда с рынка: на чем экономят российские звезды 

Рамблер 8 часов назад
На чем экономят российские звезды
Фото: @_ekaterinaguseva_
Нам кажется, что знаменитости, зарабатывающие миллионы, ни в чем себе не отказывают. Но на самом деле порой звезды бывают крайне бережливы и стараются экономить даже на одежде и еде.

Екатерина Гусева

Казалось бы, заслуженная артистка России вполне может позволить себе отказаться от домашних хлопот и нанять, к примеру, личного повара. Однако Гусева предпочитает даже при своем плотном графике самостоятельно готовить еду детям и супругу. Кроме того, актриса не прибегает к услугам ассистентов, которые, например, поправляют платья на ковровой дорожке.

Дима Билан

@bilanofficial
Победитель Евровидения и, возможно, один из самых популярных певцов в нашей стране не раз говорил о том, что не любит покупать дорогие вещи. В доказательство своих слов Билан опубликовал видео в своем Инстаграм, где он несет вещи, купленные на Измайловском рынке.

Анита Цой

@anitatsoy
Известная певица подобно Екатерине Гусевой предпочитает готовить сама. Впрочем для нее это только в радость, — в одном из интервью Цой призналась, что обожает кулинарию и никому бы не доверила это дело. Она самостоятельно ходит на рынок и выбирает самые свежие продукты, а еще обожает торговаться с продавцами. Более того, певица даже на гастроли возит с собой пароварку, чтобы правильно питаться в турах.
Женский форум
Звёзды , Анита Цой , Екатерина Гусева , Дима Билан
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