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В Сети появилось фото помолвочного кольца Дарьи Жуковой 

WomanHit.ru + ещё 6 15 часов назад
В Сети появилось фото помолвочного кольца Жуковой
Фото: Соцсети
Экс-супруга Абрамовича скоро выйдет замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса
В Сети появился снимок, на котором Дарья Жукова показывает свое помолвочное кольцо, подаренное греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Новость о грядущей свадьбе пары появилась еще в июне, и ее подтвердили в окружении влюбленных.
Кадр, на котором можно разглядеть роскошное украшение Жуковой, опубликовала ее подруга, звезда сериала «90210: Новое поколение» Сара Фостер. Фото артистка в шутку подписала: «Война невест», — как оказалось, актриса тоже готовится к свадьбе.
Соцсети
Любопытно, что поклонники Дарьи тут же начали обсуждать ее помолвочное кольцо и пришли к выводу, что в украшении, подаренном когда-то Жуковой Абрамовичем, бриллиант был крупнее.
Напомним, что 38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долгое время скрывали свои отношения. Папарацци замечали пару вместе еще два года назад, но официально выйти в свет будущие супруги решились лишь недавно. Никаких комментариев о своей личной жизни пара не дает.
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Звёзды , Дарья Жукова , Сара Фостер
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