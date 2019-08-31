В Сети появилось фото помолвочного кольца Жуковой

В Сети появилось фото помолвочного кольца Дарьи Жуковой

Экс-супруга Абрамовича скоро выйдет замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса

В Сети появился снимок, на котором Дарья Жукова показывает свое помолвочное кольцо, подаренное греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Новость о грядущей свадьбе пары появилась еще в июне, и ее подтвердили в окружении влюбленных.

Кадр, на котором можно разглядеть роскошное украшение Жуковой, опубликовала ее подруга, звезда сериала «90210: Новое поколение» Сара Фостер . Фото артистка в шутку подписала: «Война невест», — как оказалось, актриса тоже готовится к свадьбе.

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Любопытно, что поклонники Дарьи тут же начали обсуждать ее помолвочное кольцо и пришли к выводу, что в украшении, подаренном когда-то Жуковой Абрамовичем, бриллиант был крупнее.

Напомним, что 38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долгое время скрывали свои отношения. Папарацци замечали пару вместе еще два года назад, но официально выйти в свет будущие супруги решились лишь недавно. Никаких комментариев о своей личной жизни пара не дает.