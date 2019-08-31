Высоцкая продемонстрировала фигуру в бикини

Юлия Высоцкая и ее муж Андрей Кончаловский этим летом отправились в Италию. Там они купались, много загорали и катались на велосипедах. На отдыхе режиссер отпраздновал свое 82-летие. На снимках супруги выглядели счастливыми и влюбленными. Они даже увлеклись скандинавской ходьбой. 46-летняя Высоцкая в мини-шортах занималась спортом и демонстрировала стройные и загорелые ног 29 августа актриса и ее муж должны были покинуть курорт, но этого произошло. В соцсети Юлия сообщила, что их отпуск был продлен. «Приветствую! И новый день, и отмену рейса, и изменения всех планов», — написала она. Артистка опубликовала снимком, на котором позирует на роскошной яхте. В кадре возлюбленная Кончаловского в цветном бикини сидит на спинке мягкого дивана и наслаждается ветерком, который развивает ее волосы.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Высоцкая находится в отличной форме. Они также поразились ее положительным настроем в такой непростой ситуации.

«Прекрасный пейзаж. Хорошего отдыха», «Иногда нужно расслабиться и просто плыть по течению», «Очень красивая фотография», «Какая гармония», «Отмена рейса за рубежом — это сродни катастрофе!Вы — уникальны», — прокомментировали пост подписчики.

@juliavysotskayaofficial

Добавим, что на отдыхе Высоцкая отказалась от макияжа. В недавнем интервью актриса призналась, что ее супругу нравятся «умытые лица». Именно поэтому она не пользуется косметикой в повседневной жизни.