Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Высоцкая продемонстрировала фигуру в бикини 

Teleprogramma.pro + ещё 1 14 часов назад
Высоцкая продемонстрировала фигуру в бикини
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Высоцкая и ее муж Андрей Кончаловский этим летом отправились в Италию. Там они купались, много загорали и катались на велосипедах. На отдыхе режиссер отпраздновал свое 82-летие. На снимках супруги выглядели счастливыми и влюбленными. Они даже увлеклись скандинавской ходьбой. 46-летняя Высоцкая в мини-шортах занималась спортом и демонстрировала стройные и загорелые ног 29 августа актриса и ее муж должны были покинуть курорт, но этого произошло. В соцсети Юлия сообщила, что их отпуск был продлен. «Приветствую! И новый день, и отмену рейса, и изменения всех планов», — написала она. Артистка опубликовала снимком, на котором позирует на роскошной яхте. В кадре возлюбленная Кончаловского в цветном бикини сидит на спинке мягкого дивана и наслаждается ветерком, который развивает ее волосы.
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Высоцкая находится в отличной форме. Они также поразились ее положительным настроем в такой непростой ситуации.
«Прекрасный пейзаж. Хорошего отдыха», «Иногда нужно расслабиться и просто плыть по течению», «Очень красивая фотография», «Какая гармония», «Отмена рейса за рубежом — это сродни катастрофе!Вы — уникальны», — прокомментировали пост подписчики.
@juliavysotskayaofficial
Добавим, что на отдыхе Высоцкая отказалась от макияжа. В недавнем интервью актриса призналась, что ее супругу нравятся «умытые лица». Именно поэтому она не пользуется косметикой в повседневной жизни.
Teleprogramma.pro: последние новости
Нелли Кобзон призналась, что любовь к мужу у нее пришла не сразу Нелли Кобзон призналась, что любовь к мужу у нее пришла не сразу Шейк в колготках, пиджаке и без юбки предложила стиль для уикэнда Шейк в колготках, пиджаке и без юбки предложила стиль для уикэнда Игорь Николаев вспомнил о расставании с Королевой Игорь Николаев вспомнил о расставании с Королевой
Женский форум1
Звёзды , Андрей Михалков-Кончаловский , Юлия Высоцкая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком14
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех2
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение