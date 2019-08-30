Жена Кобзона призналась, что не любила его

Жена Кобзона призналась, что не любила мужа

Супруга певца Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что во время свадьбы не была влюблена в мужа.

По её словам, ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к артисту, передаёт «Комсомольская правда».

Мы познакомились в гостях у общих знакомых. Через три дня он пригласил меня к своей маме в квартирку на проспекте Мира и сделал предложение. Я была воспитана в строгих традициях и ответила, что принять его не могу, — поделилась она.

Спустя несколько месяцев Кобзон приехал в Ленинград к семье возлюбленной и привёз цветы. Их следующая встреча состоялась только через три месяца в Сочи. Именно после неё они стали парой, отметила вдова.

Вот тогда мы уже стали встречаться, и на его предложение я ответила согласием. Но узнала его по-настоящему только после свадьбы. И с каждым годом всё больше ценила его и уважала, хотя был период притирки, — добавила она.