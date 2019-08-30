Жена Кобзона призналась, что не любила его

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Жена Кобзона призналась, что не любила мужа 

News.ru + ещё 6 23 часа назад
Супруга певца Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что во время свадьбы не была влюблена в мужа.
По её словам, ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к артисту, передаёт «Комсомольская правда».
Мы познакомились в гостях у общих знакомых. Через три дня он пригласил меня к своей маме в квартирку на проспекте Мира и сделал предложение. Я была воспитана в строгих традициях и ответила, что принять его не могу, — поделилась она.
Спустя несколько месяцев Кобзон приехал в Ленинград к семье возлюбленной и привёз цветы. Их следующая встреча состоялась только через три месяца в Сочи. Именно после неё они стали парой, отметила вдова.
Вот тогда мы уже стали встречаться, и на его предложение я ответила согласием. Но узнала его по-настоящему только после свадьбы. И с каждым годом всё больше ценила его и уважала, хотя был период притирки, — добавила она.
Народный артист России Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Певец похоронен на Востряковском кладбище. Как сообщал News.ru, правительство Москвы приняло решение установить мемориальную доску на здании «Гнесинки».
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Звёзды , Видео , Иосиф Кобзон , Nelly , Правительство Москвы , Комсомольская правда
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