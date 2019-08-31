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Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков» 

Teleprogramma.pro + ещё 4 13 часов назад
Собчак показала макияж «не для слабаков»
Фото: Teleprogramma.pro
Пока светские сплетники, журналисты и подписчики в социальной сети Instagram обсуждают грядущую свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова, о которой, кстати, почти ничего неизвестно, телеведущая участвует в фотосессиях. Неожиданным кадром с подготовки к одной из них Ксения поделилась в своем аккаунте в Сети.
@xenia_sobchak
На селфи, опубликованном в ее ленте, светская львица запечатлена с настоящим «боевым раскрасом». На веки звезды густо нанесены фиолетовые тени. И, судя по выражению лица, как относиться к своему отражению в зеркале не решила и сама Собчак. Ей только и оставалось, что в своем фирменном стиле прокомментировать преображение.
«Фиолетовые тени — выбор не для слабаков», — иронично подписала неоднозначный снимок с неоднозначным образом ведущая.
В тон, заданный Ксенией, стали появляться и комментарии подписчиков светской львицы. Многие отмечают, что вид Собчак стал «ужасный», но он лишь подчеркивает ее эпатажный и скандальный характер.
«Все равно чертовка классная! Даже мешок одень и клевая! А все потому…что женщина без комплексов!» — уверена подписчица.
Напомним, портал Teleprogramma.pro сообщал, что финансовые дела Ксении в последнее время идут неважно — накануне свадьбы с режиссером у нее резко упали доходы.
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Женский форум5
Звёзды , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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