Дочь Варум и Агутина стала официанткой

В отличие от своих сверстников Лиза Агутина не отдыхает в летние каникулы, а работает официанткой.

@lizvmusic

20-летняя дочь популярных артистов с раннего детства живет в США, увлекается рок-музыкой, строит личную жизнь и при этом успевает зарабатывать. По словам Варум, их дочь не нуждается в деньгах родителей:

«Дочка учится, а летом подрабатывает в ресторане официанткой. Что в этом удивительного? Мы, конечно, ей помогаем деньгами, но она знает, что такое заработать двадцать долларов за смену. Мне кажется, это очень правильно».

Варум так же рассказала, что в декабре на их совместном концерте с Агутиным, Лиза выступит со своими песнями.

Певица также говорит о том, что ее дочь вряд ли решится переехать в Россию. Она живет в США с пяти лет, и эта страна стала для нее куда привычнее и роднее, чем родина. Варум даже признается, что, когда они с Леонидом, приезжают к Лизе в гости, у нее не всегда получается найти достаточно свободного времени, чтобы провести его с родителями.