Боня скрыла стоимость учебы ее дочери в Монако

Звездные мамы и папы вместе со всей страной готовят своих наследников к новому учебному году, который наступит 2 сентября. 1 сентября выпадает на выходной. Тeleprogramma выяснила, что счастливые школьные годы дорого обходятся российским звездам.

Так Светлана Лобода за первый год обучения старшей дочери, 8-летней Евангелины, заплатила 1,9 миллиона рублей. Стоимость пребывания ребенка в последующие годы в элитной Павловской гимназии в Москве снижается.

В нынешнем году Евангелина пойдет уже во второй класс, и маме нужно заплатить меньше, 1,5 миллиона. С такой же суммой придется расстаться и маме 8-летней Софии Ани Лорак. Ровесница девочек Антонина, младшая дочь певицы Славы, также учится в Павловской гимназии, как и старшая дочь Александра Реввы, 12-летняя Амел.

Сыновья актрисы Екатерины Климовой — 13-летний Матвей и 11-летний Корней — учатся в Ломоносовской школе.

Здесь же школьные годы проводит наследник Ирины Дубцовой, 13-летний Артем и дочери певицы Анны Седоковой — 15-летняя Алина и 8-летняя Моника.

Екатерина, Ирина и Анна платят немногим меньше: 1 миллион 422 тысячи рублей в год. Дочери шоумена Михаила Галустяна — 9-летняя Эстелла и 7-летняя Элита учатся в Подмосковье, в Одинцовском районе также в элитной гимназии им. Е. М. Примакова. Обучение каждой девочки обходится 700 тысяч рублей в год. Здесь же учатся старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной , 10-летняя Маруся, сын и дочь юмориста Гарика Мартиросяна — 15-летняя Жасмин и 10-летний Даниэль.

Сколько стоит обучение дочери Виктории Бони , семилетняя девочка учится в школе в Монако, неизвестно. Светская львица скрывает эту информацию, но, судя по доходам дедушки Анджелины, речь может идти о целом состоянии.