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Боня скрыла стоимость учебы ее дочери в Монако 

Teleprogramma.pro + ещё 1 14 часов назад
Боня скрыла стоимость учебы ее дочери в Монако
Фото: Teleprogramma.pro
Звездные мамы и папы вместе со всей страной готовят своих наследников к новому учебному году, который наступит 2 сентября. 1 сентября выпадает на выходной. Тeleprogramma выяснила, что счастливые школьные годы дорого обходятся российским звездам.
Так Светлана Лобода за первый год обучения старшей дочери, 8-летней Евангелины, заплатила 1,9 миллиона рублей. Стоимость пребывания ребенка в последующие годы в элитной Павловской гимназии в Москве снижается.
В нынешнем году Евангелина пойдет уже во второй класс, и маме нужно заплатить меньше, 1,5 миллиона. С такой же суммой придется расстаться и маме 8-летней Софии Ани Лорак. Ровесница девочек Антонина, младшая дочь певицы Славы, также учится в Павловской гимназии, как и старшая дочь Александра Реввы, 12-летняя Амел.
Сыновья актрисы Екатерины Климовой — 13-летний Матвей и 11-летний Корней — учатся в Ломоносовской школе.
Здесь же школьные годы проводит наследник Ирины Дубцовой, 13-летний Артем и дочери певицы Анны Седоковой — 15-летняя Алина и 8-летняя Моника.
Екатерина, Ирина и Анна платят немногим меньше: 1 миллион 422 тысячи рублей в год. Дочери шоумена Михаила Галустяна — 9-летняя Эстелла и 7-летняя Элита учатся в Подмосковье, в Одинцовском районе также в элитной гимназии им. Е. М. Примакова. Обучение каждой девочки обходится 700 тысяч рублей в год. Здесь же учатся старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной, 10-летняя Маруся, сын и дочь юмориста Гарика Мартиросяна — 15-летняя Жасмин и 10-летний Даниэль.
Сколько стоит обучение дочери Виктории Бони, семилетняя девочка учится в школе в Монако, неизвестно. Светская львица скрывает эту информацию, но, судя по доходам дедушки Анджелины, речь может идти о целом состоянии.
«Система в этой школе такая: сначала посещаешь детский сад, потом с шести лет детей переводят в школу. В детский сад они берут с двух лет: в 7:30 она просыпалась, через час уже нужно быть в группе без опозданий. В школе аналогичное расписание. Смысл Анджелине терять год, если времени у нее занимает и детский сад и школа одно количество времени? Обучение на французском языке, чтобы помогать дочери мне нужен переводчик, поэтому она все делает сама», — рассказала Боня корреспонденту Teleprogramma.pro.
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Звёзды , Михаил Галустян , Виктория Боня , Гарик Мартиросян , Светлана Лобода , Ксения Бородина , Екатерина Климова
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