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«В лейбле рулит другой человек»: почему Наргиз ушла от Фадеева 

Рамблер 30 августа 2019
На днях певица Наргиз в одном из интервью рассказала, почему прекратила сотрудничество с лейблом продюсера Максима Фадеева.
По словам артистки, все дело в непрофессионализме и безответственности сотрудников продюсерского центра MALFA. Порой Наргиз не сообщали о готовящихся концертах и о местонахождении артистов. Более того, певица не получала обещанные за выступления гонорары, а концертные наряды как для себя, так и для команды ей приходилось покупать самостоятельно.
Певица призналась, что не раз хотела уйти от Фадеева, но продюсер постоянно останавливал ее и убеждал, что все будет хорошо.
Кроме того, Наргиз рассказала, что "в лейбле рулит всем другой человек", подразумевая экс-участницу группы "Серебро" Ольгу Серябкину. По словам певицы именно Ольгу все слушаются, и "она там может сворачивать горы".
Звёзды , Видео , Максим Фадеев , Ольга Серябкина
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