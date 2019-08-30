«В лейбле рулит другой человек»: почему Наргиз ушла от Фадеева

На днях певица Наргиз в одном из интервью рассказала, почему прекратила сотрудничество с лейблом продюсера Максима Фадеева

По словам артистки, все дело в непрофессионализме и безответственности сотрудников продюсерского центра MALFA. Порой Наргиз не сообщали о готовящихся концертах и о местонахождении артистов. Более того, певица не получала обещанные за выступления гонорары, а концертные наряды как для себя, так и для команды ей приходилось покупать самостоятельно.

Певица призналась, что не раз хотела уйти от Фадеева, но продюсер постоянно останавливал ее и убеждал, что все будет хорошо.