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Повереннова объяснила свое отношение к изменам 

Teleprogramma.pro + ещё 1 6 часов назад
Повереннова объяснила свое отношение к изменам
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса считает, что нельзя идти на изначальные компромиссы, чтобы в итоге не прожить жизнь зря с нелюбимым человеком.
47-летняя Дарья Повереннова откликнулась на комментарий одной из своих подписчиц, которая написала избитую фразу, что «если тебе изменяют, значит нужно искать проблемы внутри себя».
Актриса согласилась с таким мнением и дала свой совет девушкам и женщинам. Звезда уверена, что выбирать нужно правильно выбирать мужчину, не идти на компромисс, не уговаривать себя, что «все будет хорошо», иначе жизнь пройдет зря.
Знаменитость считает измену маленькой смертью, которую можно простить только из-за любви к комфорту и стабильности.
«Любовь в каноническом смысле не имеет к такому «прощению» никакого отношения!»,
— написала Повереннова в Instagram.
Актриса объяснила, почему она так категорична. Ей пришлось пройти через предательства и измены, причем с обеих сторон. И она вышла победительницей, потому как сделала правильные выводы.
Для нее важна верность. Как она говорит, нельзя позволять вытирать об себя ноги, но и самим этого делать нельзя. По мнению звезды, «если уж „простили“ измену, то это не любовь, а СТРАХ!». Страх перед неопределенностью, одиночеством…
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Женский форум
Звёзды , Любовь , Дарья Повереннова
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