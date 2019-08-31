Бородина высказалась на тему своей личной жизни

В ответ на критику Бородина высказалась, что не намерена выставлять напоказ всю личную жизнь. Также Ксения посетовала на негативные отклики, слухи и домыслы о разводе, рождающиеся после публикации любого поста или семейного снимка. Телеведущая подметила, что многим просто нравится обсуждать чужую семью. По словам Ксюши, помимо соцсетей также существует и реальная жизнь. Поэтому возлюбленная Курбана отдает предпочтение живым эмоциям и общению — ошибкам, ссорам, примирениям.