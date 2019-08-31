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Бородина высказалась на тему собственной личной жизни 

Teleprogramma.pro 15 часов назад
Бородина высказалась на тему своей личной жизни
Фото: Teleprogramma.pro
Ксения Бородина объяснила хейтерам, почему она не афиширует все моменты из жизни в Instagram. По словам телеведущей, она обратила внимание на комментарии подписчиков, которые спрашивали ее о вечеринке по случаю дня рождения Курбана Омарова. Так, светская львица подметила, что многих интересовало, почему друзья бизнесмена произнесли в честь именинника тосты, в то время, как сама Ксюша отказалась от публичных поздравлений.
В ответ на критику Бородина высказалась, что не намерена выставлять напоказ всю личную жизнь. Также Ксения посетовала на негативные отклики, слухи и домыслы о разводе, рождающиеся после публикации любого поста или семейного снимка. Телеведущая подметила, что многим просто нравится обсуждать чужую семью. По словам Ксюши, помимо соцсетей также существует и реальная жизнь. Поэтому возлюбленная Курбана отдает предпочтение живым эмоциям и общению — ошибкам, ссорам, примирениям.
«Я не готова тут все показывать»,
— добавила Бородина, говоря о публикациях в Instagram.
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Женский форум
Звёзды , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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