Что стало с приемными детьми российских звезд

На Западе тема приемного родительства давно популярна. В России же долгое время говорить об усыновлении/удочерении было не очень принято. Мы отлично знаем о приемных детях Анджелины Джоли , Мадонны, Шарлиз Терон , а между тем, в семьях некоторых российских знаменитостей уже выросли или подрастают принятые, но давно ставшие родными дети.

Светлана Сорокина и Тоня

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Одной из первых селебрити, которая открыто заявила о том, что берет ребенка из приюта, была телеведущая Светлана Сорокина. Звезда долгое время делала упор на карьеру, не задумываясь о ребенке. Но после развода с мужем владимиром Гречишкиным 46-летняя журналистка приняла решение взять из детского дома малыша и воспитать его самостоятельно. Светлана мечтала о мальчике 2-3 лет и искала именно сына. Но в одном из учреждений увидела годовалую темноволосую девочку с карими глазами. Сорокина рассказывала, что сразу почувствовала, что это именно «ее» ребенок и в 2003 году стала мамой очаровательной девочки Тони. Со временем стало понятно, что Светлана не ошиблась: Антонина поразительно похожа на маму и внешне, и по характеру.

В этом году Тоня идет в 11 класс, звездная мама души не чает в дочке, отмечая, что та всегда была серьезной и спокойной девочкой, никогда не доставляла особых проблем. Сорокина не давит на дочь относительно выбора будущей профессии, считая, что Тоня сама разберется, кем ей стать.

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Популярная певица всегда мечтала стать мамой, но, увы, родить малыша ей не удалось. В одном из детских домов Татьяна однажды увидела двухлетнего Игоря, который буквально очаровал ее. Оказалось, что у мальчика тяжелый порок сердца, поэтому его шансы на усыновление крайне малы. Овсиенко помогла организовать для Игоря операцию, а потом, привязавшись к малышу, вместе с мужем Владимиром Дубовицким усыновила мальчика.

Позже супруги развелись, Татьяна воспитывала сына одна. Сейчас Игорь Дубовицкий живет в США, в 2015 году он стал папой. Овсиенко прекрасно чувствует себя в роли бабушки и души не чает в сыне и внуке.

Алексей Серебряков, Даниил и Степан

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У артиста и его жены Марии двое приемных детей. Как признался актер, у них желание иметь общего ребенка у них с супругой было огромным (у Марии есть дочь от первого брака), но ничего не получалось. В итоге пара решилась на усыновление. Сначала Серебряковы забрали в семью двухлетнего Степана. Но позже выяснилось, что у мальчика есть родной брат Даниил, который остался в детском доме. Алексей и Мария вскоре усыновили и его.

Серебряков предпочитает обходить тему усыновления мальчиков стороной, не считая это чем-то из ряда вон выходящим. Сейчас семья актера живет в Канаде, мальчики посещают частную школу.