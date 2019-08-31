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Шатунов может лишиться песен «Ласкового мая» 

Рамблер 15 часов назад
Продюсер Андрей Разин сообщил, что Юре Шатунову могут запретить исполнять хиты "Ласкового мая". Дело в том, что права на без малого 30 песен принадлежат самому Разину, а он, как выяснилось, находится в большом конфликте с концертным директором Шатунова Аркадием Кудряшовым.
В своем инстаграме Разин опубликовал крайне эмоциональный пост, где назвал Кудряшова "мошенником" и сказал, что именно он виноват в том, что Шатунов отрекся от своей страны, своих коллег и друзей:
"Сделал все возможное, чтобы изолировать всю страну от Юры Шатунова… У него никакого творческого будущего больше не будет, потому что никаких песен группы он не сможет петь».
Помимо этого Разин пригрозил Кудряшову уголовным преследованием, если он не заплатит за авторские права и хоть раз посягнет на хиты "Ласкового мая".
Напомним, недавно поклонников Юрия насторожило то, что Шатунов отказался ехать в тур с коллективом и исполнять всем известные песни. Однако кумир 90-х назвал эту информацию недостоверной и сказал, что никогда не отказывался ни от "Белых роз", ни от "Седой ночи".
Женский форум2
Звёзды , Видео , Андрей Разин , Аркадий Кудряшов
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