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Участник «Холостяка» пожаловался на недостаток секса и прослыл бессердечным 

Lenta.ru 30 августа 2019
Участник «Холостяка» пожаловался на нехватку секса
Фото: Lenta.ru
Бывший участник американского реалити-шоу Bachelor in Paradise («Холостяк в раю») Тэннер Толберт (Tanner Tolbert) подвергся критике со стороны пользователей соцсетей. Это произошло после признания в том, что ему приходится выпрашивать секс у жены Джейд Ропер (Jade Roper). Об этом он сказал в интервью подкасту Viall Files, выпуск опубликован на YouTube.
Мужчина объяснил, что с начала кормления грудью первого ребенка супруга хочет меньше секса, чем раньше.
«Я хочу секса больше, Джейд — меньше. И я понимаю почему»,
— отметил он.
Толберт добавил, что второй ребенок родился практически сразу после того, как Ропер перестала кормить грудью первенца.
«Это трудно. У меня такое чувство, что я вымаливаю секс. А я не хочу чувствовать себя эгоистом. Я ненавижу просить, не хочу, чтобы со мной занимались сексом из жалости. Я понимаю, что ее приоритет сейчас — дети, а не я»,
— добавил Толберт.
Подписчикам мужчины не понравились его слова.
«Дай своей жене передышку. Ты себе даже не представляешь, насколько сильно она устала и какие изменения претерпевает ее организм после беременности»
— высказывала свое недовольство одна из подписчиц Толберта в Instagram.
«Надеюсь, тебе стыдно за свои слова. Они звучат бессердечно»,
— присоединялась к ее мнению другая.
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