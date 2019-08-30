Участник «Холостяка» пожаловался на нехватку секса

Участник «Холостяка» пожаловался на недостаток секса и прослыл бессердечным

Бывший участник американского реалити-шоу Bachelor in Paradise («Холостяк в раю») Тэннер Толберт (Tanner Tolbert) подвергся критике со стороны пользователей соцсетей. Это произошло после признания в том, что ему приходится выпрашивать секс у жены Джейд Ропер (Jade Roper). Об этом он сказал в интервью подкасту Viall Files, выпуск опубликован на YouTube.

Мужчина объяснил, что с начала кормления грудью первого ребенка супруга хочет меньше секса, чем раньше.

«Я хочу секса больше, Джейд — меньше. И я понимаю почему»,

— отметил он.

Толберт добавил, что второй ребенок родился практически сразу после того, как Ропер перестала кормить грудью первенца.

«Это трудно. У меня такое чувство, что я вымаливаю секс. А я не хочу чувствовать себя эгоистом. Я ненавижу просить, не хочу, чтобы со мной занимались сексом из жалости. Я понимаю, что ее приоритет сейчас — дети, а не я»,

— добавил Толберт.

Подписчикам мужчины не понравились его слова.

«Дай своей жене передышку. Ты себе даже не представляешь, насколько сильно она устала и какие изменения претерпевает ее организм после беременности»

— высказывала свое недовольство одна из подписчиц Толберта в Instagram.

«Надеюсь, тебе стыдно за свои слова. Они звучат бессердечно»,

— присоединялась к ее мнению другая.