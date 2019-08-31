Шейк вышла на прогулку в нижнем белье

Российская супермодель Ирина Шейк продемонстрировала в Instagram новый дерзкий образ. Сама красавица прокомментировала, что это стиль для уикенда, хотя вряд ли бы кто-то из девушек согласился бы выйти в таком виде из дома.

Шейк прошлась по улице в тонком нижнем белье и колготках, накинув сверху лакированный жакет. Всё, в том числе и туфли, черного цвета. Образ дополнила яркая красная помада на губах. Под этим видео многие поклонники модели оставили восхищенные комментарии.

Напомним, 33-летняя красавица из России не балует прессу множеством романов со знаменитостями. У нее было всего два кавалера, зато каких! C 2010 по 2015 годы Ирина встречалась с известным футболистом Криштиану Роналду . А с 2015-го до недавнего времени — с голливудским актером Брэдли Купером . В отношениях с последним Шейк родила дочку. Когда пара неожиданно рассталась, поползли слухи, что разлучницей стала знаменитая певица Леди Гага . Гнев российских пользователей Интернета, решивших защитить честь модели, вылился на поп-звезду, породив крупное вторжение русскоязычной публики в жизнь западной звезды, известное, как «Гагачат».

А вы бы хотели, чтобы девушки так же смело одевались на улицах, как Ирина?