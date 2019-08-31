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Необычные фобии и суеверия знаменитостей 

SM News 13 часов назад
Необычные фобии и суеверия знаменитостей
Фото: SM News
Стивен Спилберг категорически отказывается ездить на лифте, бесстрашный исполнитель Рэмбо Сильвестр Сталлоне боится высоты, а Джулия Робертс в ужасе от микробов и бактерий — это лишь малая часть страхов и фобий всемирно известных людей.
Киану Ривз не может говорить по телефону и всегда напуган, когда звонит телефон.
После убийства Джанни Версаче все знаменитости были охвачены страхом насильственной смерти и забаррикадировались. Мадонной было приказано вырыть туннель, соединяющий ее виллу с заливом, где круглосуточно дежурил катер. В особняке Роберта де Ниро есть 21-метровая башня, оснащенная камерами, и все вокруг находится рядом.
Известная певица Леди Гага призналась, что воздерживалась от секса, потому что "секс с неподходящим мужчиной может разрушить ее энергию". Паника Тома Круза дошла до того, что он запретил кому-либо останавливать на нем взгляд более двух секунд.
Рейн Уилсон старается не произносить имя Макбет в театре, Сальма Хайек всегда пересекает порог комнаты правой ногой, а Кэтрин Зета-Джонс — одна из самых суеверных актрис в Голливуде. Она не упускает возможности плюнуть через плечо.
Роберт Паттисон, сыгравший вампира в «Сумерках», боится всевозможных вещей: он останавливается, если мимо него проходит черный кот, и всегда избегает номера 13.
Мартин Скорсезе не любит номер 11. Он никогда не припаркуется в свободном месте под этим номером, даже если других мест нет, Пэрис Хилтон убеждена, что, если вы захотите чего-то в 11:11, ваше желание сбудется.
Звезды любят носить различные талисманы. Вуди Аллен иногда намеренно одевает свою одежду задом наперед — он считает, что это приносит ему удачу.
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Звёзды , Кэтрин Зета-джонс , Стивен Спилберг , Джанни Версаче , Сильвестр Сталлоне , Том Круз , Мартин Скорсезе , Сальма Хайек , Роберт де Ниро , Мадонна , Джулия Робертс , Киану Ривз , Роберт Паттисон , Стефани Джерманотта , Пэрис Хилтон
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