Звезды, расставшиеся с избранниками перед свадьбой

Знаменитые невесты, расставшиеся со своими избранниками накануне свадьбы

Далеко не всегда длительные отношения и официальная помолвка приводят к свадьбе. К сожалению, в жизни случается и так, что в шаге от значимого события все рушится. Ниже мы предлагаем вашему вниманию ряд таких историй, когда свадебные церемонии заканчивались так и не начавшись, а звездные невесты буквально сбегали из-под венца.

Виктория Лопырева

Мисс Россия 2003 и футболист Федор Смолов были очень красивой парой. И их поклонники не сомневались, что когда-нибудь они станут прекрасной семьей. Собственно, так и должно было случиться, однако Виктория в день бракосочетания предпочла не появляться на собственной свадьбе. Непонятная выходка девушки вызвала у гостей, собравшихся у дверей ЗАГСа, недоумение. Не знал что думать и растерявшийся жених. Как могли, ситуацию пытались сгладить родители Вики.

Впрочем, спустя время свадьба между Лопыревой и Смоловым все-таки состоялась. Это была тайная церемония на Мальдивах, которую Федор организовал в качестве сюрприза для своей капризной невесты. Правда, сразу после возвращения в Москву, модель заявила, что в России такой брак считается недействительным, но в планах у них расписаться в самое ближайшее время. К сожалению, этого не произошло, и вскоре пара распалась.

Дженнифер Лопес

А эта голливудская знаменитость оборвала отношения буквально за неделю до свадьбы. А как все красиво начиналось! Джей Ло и Бен Аффлек познакомились на съемках фильма "Джильи", после чего у них завязался страстный роман. Певица снимала возлюбленного в своих клипах, появлялась с ним на публике, и всячески его опекала. И надо сказать, что Аффлек отвечал ей взаимностью. Да что там, он видел красотку Дженнифер своей женой.

На помолвку актер подарил возлюбленной шикарное обручальное кольцо с розовым бриллиантом стоимостью в 1,5 миллиона долларов.

Началась подготовка к свадьбе. Но, буквально за несколько дней до значимого события Лопес объявила о расставание со своим женихом.

Причину, по которой это произошло, ни она, ни Бен не называли. Хотя злые языки поговаривали, что инициатором разрыва все-таки был Аффлек, уставший от назойливой опеки своей избранницы.

Ксения Собчак

Стоит ли говорить, что свадьбу Ксюша планировала поистине с королевским размахом. На ней должно было присутствовать огромное количество именитых гостей, для церемонии был арендован целый дворец, а в качестве приятного бонуса молодожены наметили водную прогулку под алыми парусами, ради которой, по слухам, в Питере даже собирались развести мосты.

Но, этим красивым мечтам не суждено было сбыться. Как и Джей Ло, ровно за неделю до бракосочетания Ксения объявила своей маме, что выходить за Шустеровича замуж она больше не намерена.

Озвучивать причину Собчак не стала, а вот Тина Канделаки предположила, что семья Александра просто не захотела видеть Ксюшу, девушку имеющую скандальную репутацию, в числе родственников.

Кайли Миноуг

Есть история с побегом из-под винца и на счету известной певицы Кайли Миноуг. В 2017 году она всерьез собиралась выйти замуж за своего избранника Джошуа Зассе, который моложе ее на 20 лет. Поклонники восхищались этой парой, ведь несмотря на разницу в возрасте выглядели Кайли и Джошуа очень гармонично. Но, буквально накануне бракосочетания певица все отменила.

Как впоследствии выяснилось, она узнала о неверности своего возлюбленного. Журналистам Миноуг признавалась, что несостоявшаяся церемония очернила институт брака в ее глазах. Ведь как выяснилось, Джошуа интересовала только собственная выгода.

Светлана Ходченкова

В 2016 году эта известная актриса тоже пополнила ряды женщин, расставшихся с любимым мужчиной накануне свадьбы. На тот момент Света уже 5 лет была в отношениях со своим избранником бизнесменом Георгием Петришиным . Все фанаты с упоением ждали, когда влюбленные станут счастливой семьей.

А уж то, как Георгий делал предложение, никого не оставило равнодушным. Тогда мужчина вышел на сцену к Ходченковой, по окончанию спектакля "Истории любви", встал на колено и предложил ей стать его женой, на что растроганная Светлана ответила согласием. Началась подготовка к свадьбе, которой, увы, не суждено было состояться, потому что пара распалась по инициативе Светы.