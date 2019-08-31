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Самые красивые брюнетки российского кино 

WMJ.ru 14 часов назад
Если раньше кинематограф отдавал предпочтение блондинкам, то теперь брюнетки не менее в нем востребованы и популярны. Этот факт с легкостью доказывают Марина Александрова, Анна Чиповская и другие дерзкие красавицы из русских фильмов.
По статистике, темноволосых женщин в мире гораздо больше, чем блондинок или рыжих. Брюнетки в древности считались самыми красивыми и при этом самыми опасными женщинами. Им приписывали магические способности и часто называли ведьмами. Сейчас с этим утверждением очень легко поспорить, но не будем отрицать, что российские актрисы — обладательницы темных волос притягивают своей почти колдовской красотой.
В честь дня рождения одной из таких артисток, Марины Александровой, WMJ.ru представляет подборку и других девушек из российского кино, кто может похвастаться роскошной шоколадной или даже иссиня-черной шевелюрой.
Марина Александрова
Актpисa oбладает неординарной красотой, которая и выделяет ее среди других. Марине может позавидовать любая, ведь у нее шикарная фигура, длинные шелковистые волосы, правильные черты лица, выразительные глаза с неподдельным блеском. Она еще достаточно молода, но в особых представлениях не нуждается. Уже сейчас фильмография Александровой состоит из нескольких десятков успешных картин и сериалов, знают ее и почитатели театрального искусства. При этом Марина не стала заложницей одного амплуа, ей под силу роли в самых разных жанрах, будь то комедия или драма. Славу актрисе принесли роли в сериалах «Мосгаз», «Котовский», «Рожденная звездой», хотя, кроме этих, у нее достаточно других ярких и запоминающихся образов.
Анна Чиповская
Популярная отечественная актриса часто занимает первые места в топах самых красивых женщин. Талант актрисы, умноженный на ее красоту, принес Анне популярность и узнаваемость, настоящую любовь зрителей и признание коллег. Она быстро стала получать главные роли в театрах, а в кино начала сниматься еще на первом курсе университета. На данный момент Анна блистает в сериале «Пекарь и красавица». Красотка еще ни разу не состояла в законном браке, но, похоже, день свадьбы недалек — сейчас Чиповская встречается с коллегой Дмитрием Ендальцевым и кажется абсолютно счастливой.
Настасья Самбурская
Самбурская — одна из самых ярких актрис российского телевидения, мгновенно прославившаяся ролью в сериале «Универ». Уверенное и немного нахальное выражение лица придает внешности актрисы некую экстравагантность. Она не боится показаться смешной или странной, а поэтому на ее страницах в социальных сетях можно найти множество юмористических видео и смешных фотографий. Всегда приятно наблюдать за игрой Настасьи в образе сильной и независимой девушки с острым умом и отменным чувством юмора.
Екатерина Климова
В январе этого года Екатерина Климова отметила 41-летие. При этом многочисленные поклонники актрисы отмечают, что она выглядит максимум на 31 год. Мама четверых детей может похвастаться идеальной фигурой, накачанным прессом и отсутствием «тюнинга» лица. Недавно Екатерина поделилась с фолловерами парой селфи, которые это в очередной раз доказывают. Никаких фильтров и программ для обработки фото — актриса в них не нуждается. Она не скрывает, что много вкладывает в свою внешность, и считает, что женщина не должна на себе экономить. В интервью она рассказывала: «Если у вас есть возможность потратить десять тысяч долларов на свою внешность — тратьте не задумываясь!»
Паулина Андреева
Кокетка Паyлина воpвалась в мир кино случайно, после всего одной небольшой роли. Ее нельзя назвать классической красавицей, но ей удалось свои недостатки (например, оттопыренные уши и худощавое телосложение) сделать достоинствами. Вне зависимости от того, где находится Андреева — на красной дорожке или в ресторане с подружками, она всегда невероятно женственна и элегантна.
Агния Дитковските
Знoйнaя кpасотка Агния, дочь возлюбленной гардемарина Татьяны Лютаевой, обладает пронзительным взглядом и манящей улыбкой. Не имея театрального образования, девушка решила попробовать себя в кино, и первая же роль в фильме «Жара» принесла ей успеx и стала громким началом карьеры. Оказалось, что Агния не просто красавица, но и очень талантливый человек. После громкого дебюта у Дитковските были работы в фильмах «Смерть по завещанию» и «Знаки любви». Последовавший затем небольшой перерыв в карьере, который сделала актриса, расстроил ее фанатов, но спустя пару лет Агния триумфально вернулась в кино и вновь заявила о себе в работах «На игре», «Отторжение», «Альпинист», «Агент».
Елизавета Боярская
Очаровательная наследница актерской династии приложила немало yсилий, чтобы показать зрителям свой талант и избавиться от стереотипа «дочь Боярского». Красавица свою карьеру начинала с фильма «Первый после бога». Потом были «Ирония судьбы. Продолжение», «Zолушка», «Адмиралъ», «Пять невест». Сама актриса не считает себя гламурной красоткой, скорее, наоборот, она современная девушка, для которой важно внутреннее содержание, а не внешний блеск.
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Женский форум
Звёзды , Фото , Агния Дитковските , Паулина Андреева , Марина Александрова , Елизавета Боярская , Анна Чиповская , Екатерина Климова , Настасья Самбурская , WMJ.RU
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