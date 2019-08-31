Паршута показала соблазнительное тело в бикини

Юлия Паршута в бикини позировала на пляже в Сочи

31-летняя российская певица и актриса Юлия Паршута попрощалась с летом на пляже в Сочи. Артистка опубликовала в социальной сети яркие снимки в купальнике.

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На фото певица в отличной физической форме принимает соблазнительные позы. На девушке надет стильный купальник с цветочным принтом. Юлия радостно улыбается на фото, ее волосы еще мокрые после купания.

Instagram

Певица предложила поклонникам выбрать из нескольких фотографий ту, которая им нравится больше других: "Какая: первая, вторая, третья или компот?"

Подписчики звезды в Инстаграм осыпали девушку восторженными комментариями. "Какая ты красивая", "Идеальная фигура", "Прекрасна", — восхищению фолловеров не было предела.

Однако, некоторые поклонники Юлии обеспокоились тем, что девушка чрезмерно похудела: "Срочно нужно вызвать бабушку и накормить!"