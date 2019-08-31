Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Паршута в бикини позировала на пляже в Сочи 

Ovideo.ru 11 часов назад
Паршута показала соблазнительное тело в бикини
Фото: Instagram
31-летняя российская певица и актриса Юлия Паршута попрощалась с летом на пляже в Сочи. Артистка опубликовала в социальной сети яркие снимки в купальнике.
Instagram
На фото певица в отличной физической форме принимает соблазнительные позы. На девушке надет стильный купальник с цветочным принтом. Юлия радостно улыбается на фото, ее волосы еще мокрые после купания.
Instagram
Певица предложила поклонникам выбрать из нескольких фотографий ту, которая им нравится больше других: "Какая: первая, вторая, третья или компот?"
Подписчики звезды в Инстаграм осыпали девушку восторженными комментариями. "Какая ты красивая", "Идеальная фигура", "Прекрасна", — восхищению фолловеров не было предела.
Однако, некоторые поклонники Юлии обеспокоились тем, что девушка чрезмерно похудела: "Срочно нужно вызвать бабушку и накормить!"
Instagram
Ovideo.ru: последние новости
Елена Корикова призналась поклонникам, что вышла замуж Елена Корикова призналась поклонникам, что вышла замуж "Женщина в достатке, но брови не в порядке": Ксению Собчак жёстко раскритиковали за провокационное фото "Женщина в достатке, но брови не в порядке": Ксению Собчак жёстко раскритиковали за провокационное фото Пока близкие Волочковой переживают по поводу ее худобы, Анастасия радуется, что ее публикации нельзя комментировать Пока близкие Волочковой переживают по поводу ее худобы, Анастасия радуется, что ее публикации нельзя комментировать
Звёзды , Юлия Паршута
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин жениться на женщине с ребенком
7 причин жениться на женщине с ребенком14
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех
Женские имена, которые гарантируют карьерный успех2
Привычки, которые отличают красивых женщин
Привычки, которые отличают красивых женщин
Вредно ли ходить без нижнего белья
Вредно ли ходить без нижнего белья6
Плюсы и минусы гражданского брака
Плюсы и минусы гражданского брака5
Видео
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
00:17
Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
Дети
Какими были игрушки для интима в СССР
01:42
Какими были игрушки для интима в СССР
Любовь
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
00:28
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Психология
Жена Кобзона призналась, что не любила его
02:38
Жена Кобзона призналась, что не любила его
Звёзды
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
01:21
Россиянкам пообещали выбить зубы за игры детей
Дети
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
11:54
Почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами
Еда
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
02:10
Звезды, которые в 40-50 выглядят лучше, чем в 20
Звёзды
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
03:12
Как избавиться от запаха чеснока изо рта
Еда
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
04:04
Почему стал дефицитным любимый фрукт ЗОЖников
Еда
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
02:51
Долина чуть не потеряла ребенка на съемках в 80-х
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение