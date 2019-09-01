Самые громкие разводы российских звезд в 2019 году

Развод, вероятно, появился тогда же, когда и брак. Наверное, брак древнее всего на несколько недель.

— Вольтер.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

SM News

Пятый брак певицы продержался почти 10 лет. Со стороны казалось, что в отношениях Лолиты и Дмитрия все гладко и гармонично, тем неожиданнее летом нынешнего года прозвучала новость о разрыве их отношений. Милявская прокомментировала развод со свойственным ей юмором, отметила, что переживала не больше недели, и всегда будет испытывать благодарность за совместно проведенные счастливые годы.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

SM News

Башаров, в последнее время, чаще мелькает в сводках скандальной хроники, чем на экранах кинотеатров. Известный своим буйным нравом актер, неоднократно поднимал руку на свою супругу, а однажды даже сломал Екатерине нос. Супруга Башарова терпела и надеялась на изменения в характере Марата, но после очередной вспышки гнева, накрывшей известного телеведущего и актера, все-таки приняла решение подать на развод. В 2016 году у пары родился сын Марсель.

Денис и Дарья Глушаковы

SM News

Главный спортивный скандал этого года набирал обороты на протяжении нескольких месяцев. Супруги не жалели друг друга. Дарья обвиняла Дениса в многочисленных изменах и загулах, наплевательском отношении к семейной жизни. Глушаков в свою очередь, отказывался оказывать жене любую финансовую поддержку, грозился забрать у неё детей и сыпал личными угрозами и оскорблениями. В итоге, бывшие супруги немного снизили градус скандальности или, по крайней мере, перестали активно общаться с прессой. Судебные разбирательства продолжаются и, возможно, совсем скоро мы услышим новые подробности о непростых отношениях Глушаковых.

Ксения Собчак и Максим Виторган

SM News

В конце прошлого года настоящей неожиданностью стали слухи о расставании этой звездной пары. Пресса быстро подхватила горячую тему, буквально каждый день, сообщая подробности новых скандалов, в отношениях Максима и Ксении. С особенным рвением обсуждались домыслы о романе известной телеведущей с театральным режиссером Константином Богомоловым . Бывшие супруги до последнего воздерживались от комментариев, но в мае нынешнего года Собчак выложила фотографии со своего отпуска, проведенного с новым возлюбленным в Италии. В итоге, Виторган и Собчак все-таки сумели сохранить дружеские отношения и продолжают совместно воспитывать трехлетнего сына Платона.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

SM News

Для одного из самых популярных футболистов в истории российского футбола, бракоразводный процесс с журналисткой и бывшей моделью Казьминой, стал уже вторым громким расставанием за несколько лет, захватившим внимание прессы, охотно обсуждавшей личную жизнь спортсмена. От первого брака с телеведущей Юлией Барановской , у Андрея трое детей, с которыми новоиспеченный телеведущий не общался на протяжении нескольких лет и только сейчас возобновил отношения. Причины двух разводов — многочисленные измены футболиста.

Екатерина Климова и Гела Месхи

SM News

Гела и Екатерина сыграли свадьбу в 2015 году, до этого некоторое время, прожив в гражданском браке. В том же году на свет появилась дочь актеров Изабелла, а уже летом нынешнего года звездный брак был расторгнут. Для Екатерины последний развод стал третьим по счету.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

SM News

И в этом нашумевшем расставании, главным катализатором к разводу стали многочисленные измены супруга. Каролина не стала прощать мужу вольности и после десяти лет брака подала на развод. Воспитанием общей дочери Лорак занимается сама.

Лена Катина и Сашо Кузманович

SM News

Экс-солистка группы «Тату» в этом году развелась с мужем, музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. Бывшие супруги быстро пришли к компромиссу в вопросах воспитания сына Александра, мальчик будет жить с мамой в Москве, но отец сможет общаться с наследником в любое время, никаких преград для этого не будет. Брак Сашо и Лены продержался шесть лет.

Ксения Раппопорт и Дмитрий Борисов

SM News

45-летняя российская актриса в мае расторгла брак с известным столичным ресторатором Дмитрием Борисовым. С момента официальной регистрации отношений прошло всего три года, о мотивах разрыва достоверной информации нет. Ксения не любит делиться информацией о своей личной жизни, талантливая актриса не сделала исключения и в этом случае.