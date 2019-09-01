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Самбурская нашла свое фото на сайте знакомств 

Teleprogramma.pro + ещё 1 16 часов назад
Самбурская нашла свое фото на сайте знакомств
Фото: teleprogramma.pro
Снимок знаменитости использовала некая Диана, которая хотела «яркой внешностью» привлечь внимание мужчин.
32-летняя актриса Настасья Самбурская накануне удивила поклонников неприятной новостью. Звезда сериала «Универ» случайно наткнулась на сайте знакомств на девушку, которая использует ее фото.
Снимок позаимствовала некая Диана. В профиле сервиса она четко расписала, какого мужчину ищет. Оказалось, девушка предпочитает высоких и образованных молодых людей. На эту ситуацию Настасья Самбурская отреагировала с юмором.
«Сидит под моим фото и знакомится с заграничными принцами»,
— высказалась певица.
Подобные истории вряд ли заставят актрису, действительно, нервничать. За прошедшие несколько месяцев она пережила немало стрессов, после которых ситуация с фото кажется сущим пустяком.
Напомним, из-за конфликта с режиссером ей пришлось уйти из театра на Малой Бронной, где Самбурская играла не один год. Спустя какое-то время ее расстроил отец. Он объявился после долгого отсутствия, и артистка взяла все его расходы на себя, но в ответ человеческого отношения так не дождалась.
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Звёзды , Другое , Настасья Самбурская
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