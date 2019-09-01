Знаменитости, которые стыдятся своих родственников

Многие публичные личности до того момента, как они достигли успеха, приложили для этого массу усилий. Это, несомненно, заслуживает уважения и всеобщего признания. Однако у некоторых знаменитостей имеются или имелись родственники, которых они считают постыдным пятном в своей биографии, и предпочитают умалчивать об их существовании.

Кейт Миддлтон

Клео.Ру

Вхождение в королевскую семью, как это видно на примерах Меган Маркл и Кейт Миддлтон, накладывает на женщину определенные обязательства: она должна быть практически идеальной. Кейт прекрасно подходит для этой роли и вписывается в установленные рамки.

Однако у нее имеется родственница, которую долгое время пытались скрыть от общественности, — это кузина Катрина Дарлинг, работающая стриптизершей. Надо сказать, что последняя, напротив, всячески стремится заявить о своих родственных связях, одной из ее идей является создание шоу «Боже, храни королеву!», в котором Катрина выступает в короне и мехах.

Мэрайя Кэри

Клео.Ру

Знаменитая певица очень стыдится своей старшей сестры Элисон, настолько, что вычеркнула ее из своей жизни. Дело в том, что женщина подвержена зависимости от наркотиков и занимается проституцией. Мэрайя не общается с ней уже 20 лет и даже решила не навещать сестру в больнице, когда та нуждалась в лечении.

Шарлиз Терон

Клео.Ру

Эта актриса на протяжении долгого периода времени скрывала определенный факт из своей биографии. Дело в том, что она стала свидетельницей семейной драмы: ее мать пристрелила отца на глазах девочки. Мужчина был алкоголиком, под влиянием спиртного он угрожал жене и дочери, что произошло и в тот роковой вечер. Матери Шарлиз пришлось прибегнуть к самообороне и застрелить его. Суд полностью оправдал женщину, однако Шарлиз долгое время предпочитала скрывать эти подробности и говорила всем, что ее отец погиб в автокатастрофе.

Энн Хеч

Клео.Ру

Эта актриса в детстве пережила глубокую психологическую травму: до того, как ей исполнилось 12 лет, ее периодически насиловал собственный отец. При этом он был баптистским священником и всячески скрывал нездоровые проявления своей психики. Мужчина умер в 1983 году от заболевания СПИДом, перед смертью он сделал признание, что был гомосексуалистом.

Вуди Харрельсон

Клео.Ру

Этот актер тоже стыдится определенного факта своей биографии. Его отец был профессиональным наемным убийцей. Он получил пожизненный срок за убийство судьи, в тюрьме писал мемуары, в которых упомянул о многих своих преступлениях. Киллер умер в 2007 году и завещал своим детям опубликовать рукопись, однако они не решились на это и по сей день.