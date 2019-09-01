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Звезды, изуродовавшие себя пластикой 

SM News 11 часов назад
Звезды, изуродовавшие себя пластикой
Фото: SM News
Иногда лучше оставить все как есть, чем уродовать себя.

Дэрил Ханна

SM News
Актриса обладала милой, но довольно простой внешностью. После пластической операции она стала напоминать манекен. Кожа натянута, черты лица заострились. Не уверены, что это был лучший возможный вариант.

Дженис Дикинсон

SM News
Девушка обладала эффектной экзотической внешностью. Видимо, с возрастом захотелось избавиться от морщин. В итоге результат вышел плачевный. Не знаем, ошибка ли это хирурга, либо же Дикинсон сама не знала меры.

Донателла Версаче

SM News
Женщина стала хозяйкой модного дома после смерти своего знаменитого брата. В тот период и начались ее эксперименты с внешностью. Позднее Версаче сама признавалась, что совершила ошибку. Будь она мудрее, никогда бы не пошла на такое большое количество операций.

Микаэла Романини

SM News
Светская львица в какой-то момент начала перебарщивать во всем. Загар, пластика, косметика. Не вполне ясны мотивы такого поведения. Видно, что лицо стало выглядеть максимально неестественно. Возможно, девушке хотелось сохранить молодость. Но получилось так, что она изменила себя до неузнаваемости.

Изабель Аджани

SM News
Французская актриса славилась своей миловидной детской внешностью. Вероятно, ей хотелось законсервировать себя в этом состоянии. Не уверены, что ей это удалось. Лицо стало выглядеть неестественным.
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Звёзды , Дженис Дикинсон , Донателла Версаче
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