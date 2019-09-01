Звезды, изуродовавшие себя пластикой

Иногда лучше оставить все как есть, чем уродовать себя.

Дэрил Ханна

SM News

Актриса обладала милой, но довольно простой внешностью. После пластической операции она стала напоминать манекен. Кожа натянута, черты лица заострились. Не уверены, что это был лучший возможный вариант.

Дженис Дикинсон

SM News

Девушка обладала эффектной экзотической внешностью. Видимо, с возрастом захотелось избавиться от морщин. В итоге результат вышел плачевный. Не знаем, ошибка ли это хирурга, либо же Дикинсон сама не знала меры.

Донателла Версаче

SM News

Женщина стала хозяйкой модного дома после смерти своего знаменитого брата. В тот период и начались ее эксперименты с внешностью. Позднее Версаче сама признавалась, что совершила ошибку. Будь она мудрее, никогда бы не пошла на такое большое количество операций.

Микаэла Романини

SM News

Светская львица в какой-то момент начала перебарщивать во всем. Загар, пластика, косметика. Не вполне ясны мотивы такого поведения. Видно, что лицо стало выглядеть максимально неестественно. Возможно, девушке хотелось сохранить молодость. Но получилось так, что она изменила себя до неузнаваемости.

Изабель Аджани

SM News

Французская актриса славилась своей миловидной детской внешностью. Вероятно, ей хотелось законсервировать себя в этом состоянии. Не уверены, что ей это удалось. Лицо стало выглядеть неестественным.