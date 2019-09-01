Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле на глазах Пугачевой

Шоумен поделился видеороликом с дня рождения друга.

На днях Максим Галкин Алла Пугачева отправились на день рождения друга. Вечер в ресторане на берегу Балтийского моря прошел в непринужденной обстановке — артисты отдыхали, пели в караоке, а после Максим Галкин устроил страстные танцы с Лаймой Вайкуле прямо на глазах любимой супруги.

«Погуляли»,

— лаконично подписал шоумен новое видео в блоге.

«Во зажигает. Ниче сссе. Класс», «Приколисты! Жизнь хороша-Жить хорошо», «Молодежи стоит у вас поучиться позитиву и лёгкости!», «Алла Борисовна! А ну-ка ответочку с Андреем (супруг Лаймы Вайкуле, Андрей Латковский — прим.ред.)…да посексуальней… Пусть завидуют…», «Реакция Аллы Борисовны просто зашкаливает», «Вы такие классные! Умеете расслабляться!», — обсуждают видео подписчики Максима.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)