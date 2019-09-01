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Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле на глазах Пугачевой 

Passion.ru + ещё 1 1 час назад
Шоумен поделился видеороликом с дня рождения друга.
На днях Максим Галкин и Алла Пугачева отправились на день рождения друга. Вечер в ресторане на берегу Балтийского моря прошел в непринужденной обстановке — артисты отдыхали, пели в караоке, а после Максим Галкин устроил страстные танцы с Лаймой Вайкуле прямо на глазах любимой супруги.
«Погуляли»,
— лаконично подписал шоумен новое видео в блоге.
«Во зажигает. Ниче сссе. Класс», «Приколисты! Жизнь хороша-Жить хорошо», «Молодежи стоит у вас поучиться позитиву и лёгкости!», «Алла Борисовна! А ну-ка ответочку с Андреем (супруг Лаймы Вайкуле, Андрей Латковский — прим.ред.)…да посексуальней… Пусть завидуют…», «Реакция Аллы Борисовны просто зашкаливает», «Вы такие классные! Умеете расслабляться!», — обсуждают видео подписчики Максима.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Звёзды , Видео , Другое , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева
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