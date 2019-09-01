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Дженнифер Энистон заплатила $750 000 за одно свидание 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Энистон заплатила $750 000 за одно свидание
Фото: depositphotos
Актриса Дженнифер Энистон после долгого и непростого развода с вторым супругом Джастином Теру решила поскорее устроить свою личную жизнь.
Недавно она обратилась в брачное агентство. Чтобы уж точно не прогадать, выбрала организацию, которая работает с обеспеченными клиентами. Ради встречи с одним из претендентов звезда сериала «Друзья» заплатила без малого 750 тысяч долларов. Мужчина за рандеву со знаменитостью отдал ту же сумму.
Деньги экс-супруга Брэда Питта потратила не зря. Уже после первого свидания, которое организовала агентство, Энистон закрутила роман. Ее избранником стал таинственный бизнесмен, который крайне далек от шоу-бизнеса. Его имя Дженнифер пока не раскрывает.
При этом журналистам удалось узнать, как бизнесмен относится к актрисе. По информации австралийского издания NW, он хочет прожить с ней оставшуюся жизнь.
Напомним, уже который год вокруг Энистон не утихают слухи, что актриса возобновила отношения с Брэдом Питтом. Об этом стали говорить больше после того, как звезда фильма Тарантино «Однажды…в Голливуде» посетил праздничную вечеринку по случаю 50-летия экс-супруги. Позже над подобными слухами Брэд Питт лишь рассмеялся.
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Звёзды , Джастин Теру , Брэд Питт , Дженнифер Энистон
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