Звезды, которые набрали вес и не собираются худеть

Кажется, что эти знаменитые на весь мир девушки решили больше не бороться с лишними килограммами.

Рианна

Барбадосская певица раньше славилась своими сексуальными формами, но уже больше двух лет как девушка прилично поправилась и особо не стремится вернуть прежнюю фигуру. В Голливуде поговаривают, что дело в личной жизни певицы, которая наладилась. Одни считают, что Рианна просто-напросто расслабилась. Другие же придерживаются более радикального мнения, что девушке худеть запрещает ее молодой человек —

саудовский миллиардер Хассан Джамиль. Главное, что певицу лишние килограммы мало смущают. Конечно, в интервью девушка признается, как тяжело ей дается похудение и регулярные занятия спортом, но по-прежнему выбирает откровенные наряды для выступлений и презентаций, давая всему миру понять, что идеальная фигура — вовсе не самое главное в жизни.

Кристина Агилера

Всю молодость в начале 2000-х Агилера была очень стройной и даже худой. Позже, когда девушка решила сделать перерыв в карьере и заняться устройством семейной жизни, она изрядно поправилась. Кристина не один год пыталась вернуть былую фигуру, но беременность и бесконечные послабления в диетах не давали достичь желаемого. В итоге Агилера смирилась с тем, что стройность ей не вернуть, и стала выходить в свет с лишними 20 килограммами. Она вела себя уверенно и даже утверждала, что любит себя такой, какая она есть. Позже ей все-таки удалось сбросить лишние килограммы, и она вновь предстала перед общественностью стройной. Поклонники певицы убедились, что разговоры про любовь к лишнему весу были, скорее, прикрытием. На самом же деле певица просто не могла или не хотела работать над своей фигурой! Кстати, сегодня Агилера снова поправилась и в очередной раз решила больше себя ни в чем не ограничивать и не изнурять тренировками…

Мэрайя Кэри

Певица чуть ли не всю жизнь ведет упорную борьбу с лишним весом. Еще в начале этого года она прилично похудела, сделав операцию по уменьшению желудка. Однако не прошло и полгода, как Мэрайя снова поправилась минимум на 20 килограммов. В конце весны голливудские папарацци сделали серию снимков певицы, на которых она выглядит ощутимо больше. Кэри перестала носить откровенные и обтягивающие наряды и скрывала фигуру под балахонами. Однако летом Мэрайя в очередной раз решила заняться своей фигурой, сев на жесткую диету. Недавно звезда выложила фото в своем Instagram, на котором она выглядит похудевшей, но до былых форм ей еще далеко.