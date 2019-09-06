Лолита назвала причину краха своего брака

Певица хочет обратиться к психотерапевту.

В этом году Лолита Милявская рассталась с молодым мужем Дмитрием Ивановым . Пара прожила вместе девять лет. Некоторые поклонники до сих пор не теряют надежды на их воссоединение — пара еще не оформила официальный развод. Однако артистка дает понять, что на возрождение этих отношений не стоит рассчитывать.

В недавнем интервью исполнительница призналась, что если ее или мужа не устраивали какие-то события, вещи, черты друг друга, они не пытались решить проблему, не разговаривали, а просто отворачивались друг от друга, и каждый жил в своем мире. Сегодня именно в отсутствии общей работы над отношениями поп-дива видит причину их краха. «То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит», — цитирует звезду «Собеседник». Как только у нее появится свободное время, Милявская планирует обратиться к психотерапевту. Напомним, что, по некоторым данным, у Дмитрия уже появилась другая женщина.