Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лолита назвала причину краха своего брака 

WomanHit.ru + ещё 2 29 минут назад
Лолита назвала причину краха своего брака
Фото: womanhit.ru
Певица хочет обратиться к психотерапевту.
В этом году Лолита Милявская рассталась с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Пара прожила вместе девять лет. Некоторые поклонники до сих пор не теряют надежды на их воссоединение — пара еще не оформила официальный развод. Однако артистка дает понять, что на возрождение этих отношений не стоит рассчитывать.
В недавнем интервью исполнительница призналась, что если ее или мужа не устраивали какие-то события, вещи, черты друг друга, они не пытались решить проблему, не разговаривали, а просто отворачивались друг от друга, и каждый жил в своем мире. Сегодня именно в отсутствии общей работы над отношениями поп-дива видит причину их краха. «То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит», — цитирует звезду «Собеседник». Как только у нее появится свободное время, Милявская планирует обратиться к психотерапевту. Напомним, что, по некоторым данным, у Дмитрия уже появилась другая женщина.
Каких конкуренток устранила Алла Пугачева
WomanHit.ru: последние новости
Невеста Тимати назвала свой вес на 9-м месяце беременности Невеста Тимати назвала свой вес на 9-м месяце беременности Экс-солистка «Тату» Лена Катина развелась с мужем-иностранцем Экс-солистка «Тату» Лена Катина развелась с мужем-иностранцем Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов Бузова покупает виллу на Бали за 20 миллионов
Женский форум
Звёзды , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В каких странах развод запрещен законом
В каких странах развод запрещен законом
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Зачем модные девушки бреют лицо
Зачем модные девушки бреют лицо5
Женщины рассказали, что творят «на гормонах»
Женщины рассказали, что творят «на гормонах»1
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
03:11
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
Дети Звёзды
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
03:11
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
Звёзды
Когда запретят электронные сигареты
20:51
Когда запретят электронные сигареты
Здоровье
Что продают в магазинах под видом кураги
05:15
Что продают в магазинах под видом кураги
Еда
Что на самом деле происходит с Валентином Гафтом
00:27
Что на самом деле происходит с Валентином Гафтом
Звёзды Здоровье
Каких конкуренток устранила Алла Пугачева
03:33
Каких конкуренток устранила Алла Пугачева
Звёзды
Больше видео