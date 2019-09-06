«Татушка» развелась с мужем-иностранцем

Лена Катина из «Тату» развелась с мужем-музыкантом

Бывшая солистка российского дуэта t. A. T. u. («Тату») Елена Катина развелась с супругом. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что артистка находилась в браке с рок-музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. Они поженились в августе 2013 года. Два года спустя у супругов родился сын Александр.

Подробности развода не раскрываются.

В конце августа портал Starhit сообщил, что супруги тайно подали на развод. Отмечалось, что Катина и Кузманович остались друзьями, а разрыв между ними произошел из-за «охлаждения отношений».

В июне Катина рассказала, что неизвестный мужчина угрожает убить ее. По ее словам, она начала получать угрозы, подобные сообщения получили мать, муж и директор исполнительницы.