Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лена Катина из «Тату» развелась с мужем-музыкантом 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
«Татушка» развелась с мужем-иностранцем
Фото: Lenta.ru
Бывшая солистка российского дуэта t. A. T. u. («Тату») Елена Катина развелась с супругом. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что артистка находилась в браке с рок-музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. Они поженились в августе 2013 года. Два года спустя у супругов родился сын Александр.
Подробности развода не раскрываются.
В конце августа портал Starhit сообщил, что супруги тайно подали на развод. Отмечалось, что Катина и Кузманович остались друзьями, а разрыв между ними произошел из-за «охлаждения отношений».
В июне Катина рассказала, что неизвестный мужчина угрожает убить ее. По ее словам, она начала получать угрозы, подобные сообщения получили мать, муж и директор исполнительницы.
Каких конкуренток устранила Алла Пугачева
Последние новости
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение На дом Эллы Памфиловой совершено нападение Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией Зеленский убрал препятствие для обмена заключенными с Россией
Звёзды , Лена Катина , Елена Катина , РЕН ТВ , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
В каких странах развод запрещен законом
В каких странах развод запрещен законом
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Зачем модные девушки бреют лицо
Зачем модные девушки бреют лицо5
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
03:11
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
Дети Звёзды
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
03:11
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
Звёзды
Когда запретят электронные сигареты
20:51
Когда запретят электронные сигареты
Здоровье
Что продают в магазинах под видом кураги
05:15
Что продают в магазинах под видом кураги
Еда
Что на самом деле происходит с Валентином Гафтом
00:27
Что на самом деле происходит с Валентином Гафтом
Звёзды Здоровье
Каких конкуренток устранила Алла Пугачева
03:33
Каких конкуренток устранила Алла Пугачева
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение