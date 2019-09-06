Невеста Тимати назвала свой вес на 9 месяце

Невеста Тимати назвала свой вес на 9-м месяце беременности

Модель держит подписчиков в курсе всех изменений

Уже четвертый месяц пользователи соцсетей увлеченно следят за течением беременности Анастасии Решетовой . Девушка регулярно отчитывается перед фолловерами о своем состоянии. В свежих сторис личной странице «Инстаграма», под селфи в зеркале салона красоты, невеста Тимати назвала свои параметры на девятом месяце беременности.

При росте 180 сантиметров она весит 75 килограммов — по итогу, в связи с интересным положением, она набрала чуть больше 15 килограммов. Любопытно, что в отличие от бывшей пассии рэпера — матери его дочки Алисы Алены Шишковой, — Решетова хочет рожать в России, о чем неоднократно говорила своим подписчикам.