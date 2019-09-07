Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышева ужаснулась содержимым холодильника своей матери 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
Телеведущая Елена Малышева обнаружила в холодильнике своей матери вредную для здоровья копченую колбасу. Эта находка сильно расстроила ее, так как ее мать «блестящий врач».
«Моя мама врач, причем врач блестящий. И вдруг я у нее в холодильнике нахожу спрятанную порезанную копченую колбасу. Я ей говорю: «Мама, как же так? Как же тебе не стыдно? Ты же врач, мы же все сторонники здорового образа жизни». И мама моя так устыдилась, она, бедная, прятала это от меня», — заявила Малышева в эфире «Русского радио».
Радиопередача, в которой телеведущая приняла участие, была посвящена вредным привычкам. Во время беседы с ведущей Юлией Барановской о здоровом питании, гостья радиостанции вспомнила реальный случай из жизни.
Однажды она она зашла в гости к родителям, заглянула в холодильник и увидела там копченую колбасу.
Брат Малышевой убедил свою сестру, что воспитывать мать по этому поводу не стоит, так как ей уже 86 лет и она может есть, что захочет.
360tv.ru: последние новости
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» 20 операций и пол-ляма, чтобы распухнуть до состояния Кардашьян. Модель разочаровалась в пластике 20 операций и пол-ляма, чтобы распухнуть до состояния Кардашьян. Модель разочаровалась в пластике Лолита назвала причину разрыва с мужем Лолита назвала причину разрыва с мужем
Женский форум18
Звёзды , Видео , Елена Малышева , Юлия Барановская , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять признаков того, что женщина начала стареть
Пять признаков того, что женщина начала стареть2
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
В каких странах развод запрещен законом
В каких странах развод запрещен законом
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
04:57
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
Звёзды
Украинка очаровала Сеть огромными очами
01:48
Украинка очаровала Сеть огромными очами
Красота
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
03:11
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
Дети Звёзды
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
03:11
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
Звёзды
Когда запретят электронные сигареты
20:51
Когда запретят электронные сигареты
Здоровье
Что продают в магазинах под видом кураги
05:15
Что продают в магазинах под видом кураги
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение