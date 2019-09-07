Дакота высказалась о воссоединении с Соколовским

Певица ответила на домыслы.

Последнее время Рита стала все чаще публиковать фото и видео с экс-супругом Владом, породив слухи об их возможном воссоединении через год после развода.

Дакота долгое время молчала и никак не комментировала домыслы фолловеров, однако когда ее друзья стали интересоваться, не сошлись ли они с Соколовским, певица решила расставить все точки в этом вопросе. По ее словам, она всегда любила и будет любить Влада, но после всей боли, которую он ей причинил, речи о воссоединении идти не может.

"Я навсегда буду женщиной, которой люто изменял муж, но это больше не «мое», я не беру на себя ответственности за чужие травмы. Я очень рада, что Влад отец Мии и очень горжусь тем, что моя кропотливая, болезненная, многослойная и дотошная работа над собой длиною в год, позволяет мне вот так выстраивать отношения внутри своей семьи, в принятии и радости. Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка — теплое искреннее общение с бывшим мужем, без фиги в кармане, обид, боли, соперничества, претензий", — поделилась Рита.

(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, что будущие супруги познакомились на проекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году, начали встречаться в 2013 году. В 2015-м они поженились, а 23 октября 2017-го у пары родилась дочь Мия. Пара рассталась в августе 2018-го после того, как Дакота узнала об изменах мужа.