Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дакота высказалась о воссоединении с Соколовским 

WMJ.ru + ещё 1 1 час назад
Дакота высказалась о воссоединении с Соколовским
Фото: WMJ.ru
Певица ответила на домыслы.
Последнее время Рита стала все чаще публиковать фото и видео с экс-супругом Владом, породив слухи об их возможном воссоединении через год после развода.
Дакота долгое время молчала и никак не комментировала домыслы фолловеров, однако когда ее друзья стали интересоваться, не сошлись ли они с Соколовским, певица решила расставить все точки в этом вопросе. По ее словам, она всегда любила и будет любить Влада, но после всей боли, которую он ей причинил, речи о воссоединении идти не может.
"Я навсегда буду женщиной, которой люто изменял муж, но это больше не «мое», я не беру на себя ответственности за чужие травмы. Я очень рада, что Влад отец Мии и очень горжусь тем, что моя кропотливая, болезненная, многослойная и дотошная работа над собой длиною в год, позволяет мне вот так выстраивать отношения внутри своей семьи, в принятии и радости. Лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка — теплое искреннее общение с бывшим мужем, без фиги в кармане, обид, боли, соперничества, претензий", — поделилась Рита.
(прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
Напомним, что будущие супруги познакомились на проекте «Фабрика звезд — 7» в 2007 году, начали встречаться в 2013 году. В 2015-м они поженились, а 23 октября 2017-го у пары родилась дочь Мия. Пара рассталась в августе 2018-го после того, как Дакота узнала об изменах мужа.
Текст: Виктория Разумова
Как Александр Семчев сумел похудеть на 100 кг
WMJ.ru: последние новости
Экс-король Малайзии назвал ошибкой свой брак с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной Экс-король Малайзии назвал ошибкой свой брак с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной Точка поставлена: экс-солистка «Тату» Лена Катина развелась с рок-музыкантом Точка поставлена: экс-солистка «Тату» Лена Катина развелась с рок-музыкантом Стало известно, сколько заплатил 79-летний Эммануил Виторган за рождение дочери Стало известно, сколько заплатил 79-летний Эммануил Виторган за рождение дочери
Женский форум
Звёзды , Виктория Разумова , WMJ.RU
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять признаков того, что женщина начала стареть
Пять признаков того, что женщина начала стареть2
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
Раскрыт секрет идеальных волос в рекламе шампуня
В каких странах развод запрещен законом
В каких странах развод запрещен законом
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Мифы о воде, в которые пора перестать верить
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Как правильно говорить с детьми об отношениях
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Украинка очаровала Сеть огромными очами
01:48
Украинка очаровала Сеть огромными очами
Красота
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
03:11
Звезды, у которых внуки появились раньше детей
Дети Звёзды
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
03:11
Почему Стас Пьеха взял фамилию бабушки, а не матери
Звёзды
Когда запретят электронные сигареты
20:51
Когда запретят электронные сигареты
Здоровье
Что продают в магазинах под видом кураги
05:15
Что продают в магазинах под видом кураги
Еда
Что на самом деле происходит с Валентином Гафтом
00:27
Что на самом деле происходит с Валентином Гафтом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение