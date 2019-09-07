Понарошку высказалась про скандальное поведение мужа

Ирена Понарошку высказалась по поводу эмоционального поведения мужа

На днях супруг телеведущей Александр Глухов, больше известный как Dj List, в очень эмоциональной форме объявил о разводе с женой. Поклонники пары даже решили, что музыканта взломали, настолько его высказывания в адрес Ирены были оскорбительными. Позже, правда, Александр удалил гневный пост, оставив только пространные рассуждения о том, что в непростой момент не смог справиться с эмоциями:

"Уффф! Простите, я не злой! Не смог справиться с чувствами! Иммерсивный импульс затмил разум! Страсть всегда приводит к страданиям! Мозг только включился (к счастью)! Всем любви! Ваш вечный слуга", — прокомментировал ситуацию музыкант.

@irenaponaroshku

Всего 10 месяцев назад Понарошку и Глухов стали родителями во второй раз. Пара редко распространяется о личной жизни, поэтому поклонники никак не ожидали, что в браке есть проблемы. Ирена пару дней хранила молчание, но недавно решила все-таки высказаться. Получилось весьма неоднозначно:

@irenaponaroshku

"Знаю, что многие ждут жареных новостей, но их не будет, так как жареное вредно. Новости будут позже, сейчас они в процессе брожения и ферментации", — написала Ирена.

Подписчики телеведущей разделились на два лагеря. Одни поддержали ее и выразили надежду на то, что пара скоро помирится. Другие же посчитали, что подобные оскорбления прощать не стоит, и кроме того, неприлично выяснять отношения в соцсетях.