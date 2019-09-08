Без страха и упрёка: 5 известных актрис, которые не боятся стареть без пластики

Эти звезды не боятся старости, они смело показываются на публике и говорят "нет" пластическим операциям.

Время не щадит никого. Но если некоторые красавицы так боятся возрастных изменений, что прибегают к радикальным методам, то другие принимают смелое решение — стареть естественно, не истязая себя антивозрастными процедурами.

Моника Белуччи

Прекрасной Монике уже 54 года, но она по-прежнему блистает на красных дорожках. Несмотря на то, что время оставило свой след на лице знойной красавицы, ее это нисколько не пугает. Моника уверена, что красота и сексуальность женщины не зависят от возраста.

SM News

Шэрон Стоун

Пожалуй, нет никого, кто не помнил бы знаменитый "фокус" Шэрон из "Основного инстинкта". С тех пор прошло более 30 лет, но актриса по-прежнему востребована режиссерами, да и в личной жизни у нее все в порядке. А зачем в таком случае нужны пластические операции?

SM News

Мэрил Стрип

Великолепную Мэрил не зря называют самой интеллектуальной звездой Голливуда. Умная женщина понимает, что пластика дает лишь временный эффект, а может и вовсе обезобразить лицо. Не лучше ли быть такой, какая ты есть, даже если время "подарило" твоему лицу несколько лишних морщинок?

SM News

Джулианна Мур

Джулианна Мур тоже против пластики, но по другим причинам. Актриса убеждена, что видоизмененное хирургами лицо — не лучший инструмент в актерской работе. И если надо выбирать между ботоксом и ролью, она выберет роль.

SM News

Джулия Робертс

Знаменитая "Красотка" Джулия тоже крайне отрицательно относится к любым вмешательствам во внешность. Она считает, что пока в ее жизни есть люди, которым она дорога даже с морщинками, нет никакой необходимости что-то менять в своем лице.