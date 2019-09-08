Свиридова объяснила, зачем ест чебуреки с пивом

Свиридова объяснила, почему раз в месяц ест чебуреки с пивом

Алена Свиридова сделала неожиданное признание перед своими подписчиками в Instagram — приблизительно раз в месяц она идет в отрыв и ест чебуреки с пивом в придорожной забегаловке.

Таким образом звезда расслабляется от роли «нежной фиалки», которую ей частенько приходится играть.

«И откуда у меня такой плебейский вкус? Голубое платье есть, а голубой крови — нет. Что поделаешь», — написала она.

Этот пост вызвал бурю восторга у фолловеров звезды. Все-таки приятно, когда кумир так близок к народу…

Instagram

Поклонники звезды тут же стали приглашать Свиридову к себе в гости, аргументируя, что у них есть и напитки, и еда поинтереснее (вроде холодца, самогона и пельменей). Некоторые пошли на абордаж, используя практически запрещенный прием — написали, что у них еще есть и замечательные мужчины: и богатые, и мужественные. Алена стойко выдержала оборону, отшучиваясь в ответ.