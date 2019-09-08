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«Пресс алкоголика»: Миро раскритиковала Бузову за нездоровую худобу 

Teleprogramma.pro + ещё 2 5 часов назад
«Пресс алкоголика»: Миро осудила Бузову за худобу
Фото: teleprogramma.pro
Ольга Бузова регулярно рассказывает своим подписчикам о занятиях спортом. Телеведущая активно тренируется и не забывает похвастаться результатами упорных тренировок, выкладывая снимки в облегающей и открытой одежде.
Тем не менее, блогер Лена Миро, которая давно занимается фитнесом и написала об этом две книги полагает, что певица выглядит не подтянутой, а изможденной. По ее словам, Ольга злоупотребляет алкоголем, отказывая себе при этом в нормальном питании.
«Вы знакомы с явлением пресс «алкоголика»? Когда человек мало жрёт и много бухает, его тело высыхает, и становится виден пресс. Вот и Бузова высохла и стала ещё больше похожа на бесполого мужика неопределённого возраста. Грудь пропала от слова «совсем», на животе — грубая и дряблая кожа, зато пресс виден», — выразила уверенность Лена.
Она также упрекнула Бузову в злоупотреблении фотошопом для своих фотографий. Блогер полагает, что нездоровый образ жизни сильно ухудшил внешность Ольги, однако не желая в этом признаваться, она «замазывает» недостатки в фотошопе.
А как вам кажется, действительно ли у Бузовой наблюдается излишняя худоба?
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Женский форум1
Звёзды , Другое , Лена Миро , Ольга Бузова
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