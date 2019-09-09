Барановская: «Хотелось бы выйти за достойного мужчину»

Юлия Барановская: «Мне бы хотелось выйти замуж за достойного мужчину и родить еще одного ребенка»

Юлия Барановская недавно стала амбассадором благотворительного фонда «Память поколений», оказывающего медицинскую помощь ветеранам боевых действий. В интервью Passion.ru телеведущая объяснила, почему согласилась стать участницей этого проекта, а также рассказала о том, как ей удается совмещать успешную карьеру с воспитанием троих детей, поддерживать себя в форме и не опускать руки в сложных жизненных ситуациях.

Юлия, расскажите, почему вы решили стать амбассадором фонда «Память поколений»? Что входит в ваши обязанности на этом посту?

Я по жизни неравнодушный человек, пожилые люди — это моя «болевая точка», я просто не могу жить спокойно, не понаслышке зная, сколько у них проблем. В качестве ведущей «Мужского и Женского» на Первом канале мне не раз приходилось участвовать в решении сложных жизненных ситуаций, в которых оказываются такие люди, и когда фонд «Память поколений» предложил мне стать его амбассадором, я с радостью согласилась. Мы помогаем ветеранам всех войн, в которых когда-либо принимала участие наша страна, подопечные разного возраста, но объединяет их то, что все они герои, не жалевшие себя, чтобы защитить нас. В роли амбассадора фонда я доношу информацию о нашей деятельности большому количеству людей, и благодаря их поддержке мы имеем возможность оказывать помощь тем, кто так в ней нуждается.

Вы многодетная мама, у вас подрастают замечательные дети… Но, наверняка, тяжело справляться с семейными обязанностями, совмещать карьеру и воспитание детей. Поделитесь секретами: как распределяются обязанности в вашей семье, как вам удается все успевать, кто вам помогает?

Я с детства запомнила, как моя учительница по физике говорила: «В сутках не 24 часа, а столько, сколько нужно, чтобы решить свои дела», и живу с этим девизом. Нужно уметь правильно расставлять приоритеты, и детей учу этому же, объясняю и показываю на своем примере. Они видят, что мама не просто играет в телефоне, а работает: сценарий читает или на сообщения отвечает. У детей главная обязанность — учиться без моего контроля, они прекрасно знают, что если что-то не сделают, то сами будут объясняться в школе, я за них краснеть не пойду. У меня своя работа, у них своя. Учу их быть личностями, и они уже личности, не всегда «удобные», но, безусловно, сильные и интересные.

У вас есть какие-то семейные традиции? К примеру, совместные ужины или, может быть, воскресные походы в театр? Расскажите, чем обычно занимаетесь с детьми, когда удается собраться всем вместе.

Да, что касается традиций, мне есть что рассказать. Мы обожаем проводить время с детьми вместе. Во время каникул всегда уезжаем в путешествие — только я и дети, всегда это очень насыщенные и увлекательные программы, когда мы с утра и до вечера ездим по экскурсиям, знакомимся с достопримечательностями и делаем сотни фото. Если мы дома в Москве, то частенько готовим семейные обеды и ужины, перед праздниками противнями выпекаем печенье, которое потом дети берут с собой в школу, а я на работу, чтобы угостить всех. Вообще, очень любим праздники — если это Новый год, то непременно с елкой, горами мандаринов, подарками и традиционно накрытым столом. А перед сном у нас правило — мы ложимся вместе на кровать и обсуждаем, у кого как прошел день.

Вашему старшему сыну Артему 14 лет, а дочери Яне — 11. У многих родителей с подростками, которые стремятся поскорее вырасти, и начинают показывать свой характер, в этом возрасте начинаются проблемы. Вы сталкивались с чем-то подобным или ваши дети идеальны?

Дети не должны быть идеальными и на 100% послушными, я всегда говорю, если с ребенком вам удобно, то с ним что-то не то. Но на переходный возраст мне жаловаться не приходиться, Яна только в него вступила, и она очень увлечена танцами, так что всю свою бурную энергию оставляет в классе, а Артем внутренне копия я — крайне ответственный, правильный, упертый в принципиальных вопросах, я уверена, пубертат он пройдет благополучно. К тому же, он очень дипломатичный парень, даже если спорит, делает это вежливо, с ним всегда приятно иметь дело, и я могу всегда и во всем на него рассчитывать.

Для многих вы пример мудрой и сильной женщины. Что бы вы сказали женщинам, которые не могут справиться с уходом мужа из семьи или боятся, что останутся одни с маленькими детьми?

Не надо ничего бояться, потому что ваша кажущаяся «опора» — это иллюзия, всегда и во всем надо рассчитывать только на себя, черпать силу и любовь в себе. Говорю искренне. Если вам сейчас страшно, если вы боитесь перемен, чувствуете себя слабой, жалкой, просто подумайте: а хотите ли вы так прожить всю свою жизнь? Уверена, что нет, и пусть это осознание заставит вас взять себя в руки и вытащить себя из этого болота. Пока вы сидите и чего-то боитесь, жизнь проходит мимо, а второй не будет. Цените, прежде всего, себя.

Хотели бы вы еще детей?

Мне бы хотелось родить еще одного ребенка, перед этим выйти замуж за достойного мужчину, с которым я буду как за каменной стеной.

Хотели бы вы выйти замуж или штамп в паспорте для вас не имеет значения?

Да, хотелось бы, тем более что официально замужем я еще не была. Но если такое произойдет, то это явно будет не компромиссный вариант из серии «лишь бы был». У меня четкая позиция по этому вопросу. Не хочу соглашаться на «бледную поганку», лучше подожду свой «трюфель». Не знаю, когда это произойдет, и как, ведь такие встречи предугадать невозможно, но я уверена, что произойдет обязательно, и этот человек где-то есть.

Хотели бы сыграть свадьбу?

Почему бы и нет, красивая свадьба — мечта каждой девушки. Но точно это не будет специальной активностью для СМИ, не ради самого факта замужества и красивых свадебных фотографий. Да, точно, пусть свадьба будет пышной, с белым платьем и кольцами, как полагается, в каком-нибудь романтичном месте!

Как вам удается поддерживать себя в такой прекрасной физической форме? Расскажите о своих тренировках, диете.

Я по жизни довольно активный человек, если отдых — то не на диване уж точно, если будни — то с тренировками, всегда стараюсь попробовать что-нибудь новенькое и не отказываюсь от экстремальных развлечений. Благодаря моей работе мне удается принять участие в различных интересных мероприятиях со спортивным уклоном, и там я ни в чем себе не отказываю, даже если спорт считается «не женским». Как таковой, диеты у меня нет, но ем я два раза в день, почти никогда не обедаю, ограничиваясь яблоком — иначе после плотного приема пищи в студии будет клонить в сон. А на завтрак — кофе и мой любимый шоколад с орехами. Это то, что помогает мне начать день в хорошем настроении.

Помогает ли вам стилист подбирать наряды и образы для выходов в свет или вы выбираете все сама? Просите совета у детей? Кто ваш модный критик?

Мой главный критик — я сама. И с учетом моего переменчивого настроения, бывает сложно. Могу привезти с собой в поездку целый чемодан вещей, а потом смотреть на него и думать: как я могла это все взять? На моем основном проекте «Мужское и женское» на Первом канале со мной работает мой стилист Маша, мои идеально подходящие под ситуации и истории образы — ее рук дело. Маша не только профессионал высокого класса, но и безумно добрый, позитивный, веселый человек, который умеет считать мое настроение и сделает все, чтобы в студию я вышла довольная и уверенная в себе. На мероприятия меня обычно собирает Алексей Сухарев, с которым я познакомилась на «Модном приговоре». Приятно, когда обращают внимание на мой стиль, но, в принципе, я всегда легко относилась к данной теме.

Как относитесь к критике, читаете негативные комментарии в Сети или просто не обращаете внимания?

Я читаю все комментарии, и позитивные, и негативные. Если это конструктивная критика, я приму к сведению, но если это пишут обиженные жизнью люди, намеренно, чтоб задеть… Знаете, мне просто жаль их родителей. Видимо, слишком мало подарив любви, они воспитали людей, конвульсивно изрыгающих злобу.

За последние несколько лет вы вели несколько телепередач. Хотели бы вы собственное шоу, и каким бы оно могло быть?

Да, я веду шоу «Мужское / Женское» на Первом канале, там же «Модный приговор» и «Живая Жизнь». Если говорить о собственном шоу, то у меня есть авторское шоу на Русском радио «Пятница с Юлией Барановской». Мне давно хотелось вести свое шоу на радио, и с этого года мое желание осуществилось!

Текст: Ангелина Нежная