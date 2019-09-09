Замок Пугачевой и Галкина требуют снести

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести

На протяжении нескольких лет Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе со своим молодым мужем Максимом Галкиным живет в самом настоящем замке, построенном в деревне Грязь (Одинцовский район Московской области — прим. ред.).

Особняк высотой в шесть этажей достигает площади 3000 квадратных метров. Соседи Пугачевой и Галкина считают их звездную резиденцию самой главной достопримечательностью района. Однако некоторым жителям приходится не по вкусу монументальное строение в готическом стиле.

В распоряжение ИА «Экспресс-Новости» поступила информация: один из соседей звезд написал жалобу, с которой обратился к юристам. В заявлении мужчина требует снести хотя бы три этажа замка, объясняя это тем, что на окружающей его территории стали хуже расти деревья и кустарники.

«Идет затемнение прилегающих участков, недостаточная освещенность. Из-за этого наносится вред здоровью граждан, проживающих рядом. Есть санитарные нормы и правила, есть Градостроительный кодекс, запрещающий строить в этом районе здания высотой более 20 метров. Этот стандарт был принят в 2018 году», — объясняет юрист Ярослав Михайлов.

Как считает адвокат, Алла Борисовна и ее муж могли попросту не знать об изменении в законодательном документе. Однако, как говорится: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Сами представители именитой четы опровергают слухи о скором сносе особняка. Пугачева заявила, что не знает ни о каких жалобах соседей.

Другие жители деревни тоже удивились новости о конфликте. По информации ИА «Экспресс-Новости», жильцы Грязи стараются поддерживать хорошие отношения со звездной семьей. Люди гордятся тем, что их соседи — Алла Пугачева и Максим Галкин, а также убеждают, что замок никому не мешает.