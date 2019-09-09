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«Мне срочно нужна поддержка»: Надежда Сысоева рассказала о болезни 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Надежда Сысоева рассказала о болезни
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Comedy Woman Надежда Сысоева обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь ей победить страх перед уколами. Они необходимы ей для борьбы с некой болезнью.
Каким заболеванием страдает Надежда, она рассказывать не стала, заявив лишь, что о ее причинах врачи ничего не рассказывают. Тем не менее, для борьбы с ним необходимо регулярно сдавать кровь, однако «Наденька» никак не может решиться на этот шаг.
В своем блоге актриса написала: «Мне срочно нужна ваша поддержка, а если бы за руку еще отвели и подержали ее, пока они там достают эти ужасные жгуты и иголки…»
Сысоеву поддержали друзья и просто поклонники, предложив ей свою помощь: кто-то просто нашел теплые слова, а кто-то выразил желание подъехать и в буквальном смысле проводить девушку на анализы.
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Звёзды , Надежда Сысоева
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