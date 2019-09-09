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Собчак высказалась о беременности 

Рамблер 1 час назад
Ксения Собчак решила наконец прервать молчание и прокомментировать многочисленные слухи о своем "интересном" положении. В СМИ предполагают, что Ксения Собчак ждет ребенка от Константина Богомолова, с которым у телеведущей в ближайшее время состоится свадьба.
Выдержав паузу, Ксения Собчак решила высказаться. По ее словам, эти слухи не соответствуют действительности и являются дешевым хайпом. Кстати, информацию о свадьбе Ксения также не стала подтверждать.
К слову, слухи о беременности Собчак возникли не на пустом месте, многие поклонники обратили внимание, что она стала выбирать более свободную одежду, которая хорошо скрывает живот. Напомним, что первую беременность Ксения Собчак скрывала до того момента, пока это было возможно.
Звёзды , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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