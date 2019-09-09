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Принц Гарри снова нарушил королевский протокол 

Клео.Ру 3 часа назад
Принц Гарри снова нарушил королевский протокол
Фото: Клео.Ру
С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл сочетались узами брака, их то и дело обвиняют в нарушении королевского протокола — свода установленных правил, которых неизменно придерживались все представители монаршей семьи на протяжении долгих лет. На сей раз Гарри решил установить свои нормы относительно того, как должен выглядеть обслуживающий персонал, а именно няня его сына Арчи.
Согласно существующим традициям гувернантки, занятые воспитанием детей, обязаны облачаться в определенную форму. Однако, как сообщил Омид Скоби, королевский обозреватель, принц Гарри имеет собственное мнение на этот счет.
Он решил, что рядом с его ребенком не должна находиться женщина в подобном костюме, не только допустимо, но даже приветствуется, чтобы она ходила в своей обычной повседневной одежде.
Кроме того, в своем высказывании герцог Сассекский привел аналогию с героиней популярной детской книжки Мери Поппинс, и заявил, что женщина, воспитывающая его ребенка, — не она.
О том, что думает на этот счет Меган Маркл, какой-либо информации и комментариев не поступало, но вполне логично предположить, что она поддерживает супруга.
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Звёзды , принц Гарри
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