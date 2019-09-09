Принц Гарри снова нарушил королевский протокол

С тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл сочетались узами брака, их то и дело обвиняют в нарушении королевского протокола — свода установленных правил, которых неизменно придерживались все представители монаршей семьи на протяжении долгих лет. На сей раз Гарри решил установить свои нормы относительно того, как должен выглядеть обслуживающий персонал, а именно няня его сына Арчи.

Согласно существующим традициям гувернантки, занятые воспитанием детей, обязаны облачаться в определенную форму. Однако, как сообщил Омид Скоби, королевский обозреватель, принц Гарри имеет собственное мнение на этот счет.

Он решил, что рядом с его ребенком не должна находиться женщина в подобном костюме, не только допустимо, но даже приветствуется, чтобы она ходила в своей обычной повседневной одежде.

Кроме того, в своем высказывании герцог Сассекский привел аналогию с героиней популярной детской книжки Мери Поппинс, и заявил, что женщина, воспитывающая его ребенка, — не она.

О том, что думает на этот счет Меган Маркл, какой-либо информации и комментариев не поступало, но вполне логично предположить, что она поддерживает супруга.