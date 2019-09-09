Анна Седокова впечатлила нарядом с декольте, доходящим до пояса

Популярная певица Анна Седокова славится не только исполнением своих хитов, но и тем, что любит демонстрировать пышные формы. Она в очередной раз решила поразить подписчиков тем, насколько аппетитной фигурой она обладает. Знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм фото, на котором она запечатлена в платье с очень глубоким декольте.

Наряд звезды без преувеличения можно назвать роскошным, но в то же время очень откровенным. Платье выполнено из атласной ткани и содержит вырез, идущий до пояса и предоставляющий для обозрения роскошные прелести певицы. Фиксируется декольте с помощью полоски прозрачной ткани, которая не дает ему разойтись в разные стороны.

@annasedokova

Фолловеры, значительную часть которых составляют мужчины, по достоинству оценили выбранный Анной смелый образ и не преминули ей об этом заявить.

«Вот это грудь! Выше всяких похвал», «Великолепная», «Огонь», «Выглядите на все 100», — такие комментарии прозвучали от фанатов.

Стоит отметить, что певица, которая является матерью троих детей, неизменно позиционирует себя как женщину-вамп и регулярно делится с пользователями Смети подобными снимками.