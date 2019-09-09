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Анна Седокова впечатлила нарядом с декольте, доходящим до пояса 

Клео.Ру 4 часа назад
Популярная певица Анна Седокова славится не только исполнением своих хитов, но и тем, что любит демонстрировать пышные формы. Она в очередной раз решила поразить подписчиков тем, насколько аппетитной фигурой она обладает. Знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм фото, на котором она запечатлена в платье с очень глубоким декольте.
Наряд звезды без преувеличения можно назвать роскошным, но в то же время очень откровенным. Платье выполнено из атласной ткани и содержит вырез, идущий до пояса и предоставляющий для обозрения роскошные прелести певицы. Фиксируется декольте с помощью полоски прозрачной ткани, которая не дает ему разойтись в разные стороны.
@annasedokova
Фолловеры, значительную часть которых составляют мужчины, по достоинству оценили выбранный Анной смелый образ и не преминули ей об этом заявить.
«Вот это грудь! Выше всяких похвал», «Великолепная», «Огонь», «Выглядите на все 100», — такие комментарии прозвучали от фанатов.
Стоит отметить, что певица, которая является матерью троих детей, неизменно позиционирует себя как женщину-вамп и регулярно делится с пользователями Смети подобными снимками.
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Звёзды , Видео , Анна Седокова
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