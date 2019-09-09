Что стало с 46-летним Шатуновым

В конце 80-х группа "Ласковый май" была на пике популярности. Их "Белые розы" и "Седая ночь" и по сей день неизменно звучат на ретро-дискотеках. Однако о том, что стало с самым известным участником коллектива Юрой Шатунова знают немногие.

Где живет

Если верить данным журналистов, еще в 90-х певец переехал в Мюнхен на ПМЖ. В одном из интервью Шатунов рассказывал, что совершенно случайно проникся немецким менталитетом и страной в целом. Произошло это во время гастролей в Германию. Артист впервые выступал для русских немцев, и то выступление прошло как нельзя лучше. Именно там он познакомился с людьми, которые предложили ему переехать, "многому научили и помогли в жизни".

Личная жизнь

Со своей будущей женой Светланой Шатунов познакомился также в Германии. Как-то раз они столкнулись в кафе гостиницы. Девушка не знала, кто перед ней, — она переехала в Германию еще будучи ребенком. Пара поженилась в 2007-м, несмотря на то, что их первенец — сын Дэннис — родился за полгода до этого. Спустя шесть лет у Шатунова появилась дочка Эстелла.

Соседи артиста рассказывали СМИ о том, что Юрий крайне заботливый отец. Все свободное время он посвящает детям, а когда его дочь была совсем маленькой, он сам пеленал ее, кормил из бутылочки и убаюкивал.

Карьера

Несмотря на то, Шатунов уже 30 лет не выступает в составе группы "Ласковый май", сценическую деятельность он не оставляет. Певец по-прежнему участвует в "сводных" концертах ретромузыки, где исполняет не только старые хиты, но и новые песни собственного сочинения. Более того, в своем доме Юрий построил целую студию для записи треков. Последняя пластинка Шатунова "Не молчи" вышла в 2018 году.