Понаровская возвращается

Ирина Понаровская давно завершила музыкальную карьеру, а в прессе информация о ней появлялась редко. В этом году певица получила звание Заслуженной артистки России и дала новый повод о себе написать.

На своей странице в популярной соцсети Instagram Ирина Понаровская разместила объявление о поиске музыкантов в группу. Кстати, звезда обновила стрижку и вызвала восторг у поклонников, а кроме того, набила тату. Теперь на плече у Ирины красуются три божьих коровки — в честь мамы, бабушки и внучки.