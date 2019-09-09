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Понаровская возвращается 

Рамблер 3 часа назад
Ирина Понаровская давно завершила музыкальную карьеру, а в прессе информация о ней появлялась редко. В этом году певица получила звание Заслуженной артистки России и дала новый повод о себе написать.
На своей странице в популярной соцсети Instagram Ирина Понаровская разместила объявление о поиске музыкантов в группу. Кстати, звезда обновила стрижку и вызвала восторг у поклонников, а кроме того, набила тату. Теперь на плече у Ирины красуются три божьих коровки — в честь мамы, бабушки и внучки.
Напомним, что раньше Ирина Понаровская выступала с коллективами "Поющие гитары", "Коробейники" и джаз-оркестром Олега Лундстрема, снималась в кино и на телевидении и работала сольно. В начале 2000-х певица оставила музыкальную карьеру ради бизнеса, но сейчас, видимо, интерес к музыке возвращается.
Звёзды , Видео , Ирина Понаровская , Олег Лундстрем
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