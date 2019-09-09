Куриленко показала идеальное тело в купальнике

Полоски ткани едва скрывали формы актрисы.
Звезда фильмов «Обливион» и «Квант милосердия» Ольга Куриленко поделилась с подписчиками пикантным фото, которое она разместила в социальной сети.
39-летняя актриса и модель опубликовала в Instagram снимок, автором которого стал ее друг — фотограф Патрис ван Малдер. Ольга Куриленко попадала в объектив его фотоаппарата много раз. И каждый раз совместные работы Патриса и Ольги вызывают бурю эмоций у ее подписчиков.
Стильный мини-купальник подчеркнул идеальную фигуру Куриленко. Некоторые элементы плавательного костюма в виде тонких полосок ткани едва прикрыли пикантные зоны тела актрисы. На голову Ольга надела повязку в тон купальника.
«ох какая женшина», «Я становлюсь старше, а вы все моложе. Это нечестно», «Красивая», «ты обворожительная», — похвалили фанаты в комментариях. Однако нашлись и те, кому поза актрисы в кадре не понравилась. «Показывать попу — это не твое», «И так, и сяк», — последовала критика.