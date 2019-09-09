Российские звезды, ставшие мамами после 40 лет 

За последнее десятилетие женщины стали рожать первенцев гораздо позже, чем это происходило во времена СССР. Сейчас у многих представительниц прекрасного пола на первом месте стоит карьера, из-за чего материнство откладывается на неопределенный срок. Вот почему женщины решаются на первые роды даже после 40 лет, и знаменитости не исключение.
Марина Могилевская
Актриса, известная большинству зрителей по сериалу "Кухня", не раз признавалась, что с 30 лет мечтала о дочери. Однако до конца решиться на материнство Могилевской никак не удавалось: сначала на это не было времени, потом достойного мужчины рядом. В конце концов, Марина отпустила ситуацию и неожиданно узнала о беременности. Дочка Маша появилась на свет, когда актрисе был 41 год. Имя отца девочки Могилевская не называет, но признается, что нисколько не жалеет, что родила первого ребенка в зрелом возрасте.
Ингеборга Дапкунайте
Кадр из видео
Полтора года назад популярная актриса по-настоящему шокировала общественность. Тогда она впервые рассказала о своем сыне Алексе, который появился на свет, когда Дапкунайте было 54 года. Какое-то время актриса скрывала наследника, что вызвало немало домыслов, — многие до сих пор уверены, что в этой истории не обошлось без суррогатной матери.
Светлана Пермякова
@s_permyakova
Звезда ситкома "Интерны" подобно Могилевской долгое время мечтала о ребенке и очень переживала, что к 39 годам так и не смогла стать матерью. Тогда актриса предложила своему директору и по совместительству бойфренду 21-летнему Максиму Скрябину завести ребенка. Скрябин согласился, однако делать предложение Пермяковой не стал. В 2012 году актриса родила дочку Варю. Не смотря на отсутствие штампа в паспорте, со Скрябиным актриса по-прежнему вместе.