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Российские звезды, ставшие мамами после 40 лет 

Рамблер 2 часа назад
За последнее десятилетие женщины стали рожать первенцев гораздо позже, чем это происходило во времена СССР. Сейчас у многих представительниц прекрасного пола на первом месте стоит карьера, из-за чего материнство откладывается на неопределенный срок. Вот почему женщины решаются на первые роды даже после 40 лет, и знаменитости не исключение.

Марина Могилевская

Актриса, известная большинству зрителей по сериалу "Кухня", не раз признавалась, что с 30 лет мечтала о дочери. Однако до конца решиться на материнство Могилевской никак не удавалось: сначала на это не было времени, потом достойного мужчины рядом. В конце концов, Марина отпустила ситуацию и неожиданно узнала о беременности. Дочка Маша появилась на свет, когда актрисе был 41 год. Имя отца девочки Могилевская не называет, но признается, что нисколько не жалеет, что родила первого ребенка в зрелом возрасте.

Ингеборга Дапкунайте

Кадр из видео
Полтора года назад популярная актриса по-настоящему шокировала общественность. Тогда она впервые рассказала о своем сыне Алексе, который появился на свет, когда Дапкунайте было 54 года. Какое-то время актриса скрывала наследника, что вызвало немало домыслов, — многие до сих пор уверены, что в этой истории не обошлось без суррогатной матери.

Светлана Пермякова

@s_permyakova
Звезда ситкома "Интерны" подобно Могилевской долгое время мечтала о ребенке и очень переживала, что к 39 годам так и не смогла стать матерью. Тогда актриса предложила своему директору и по совместительству бойфренду 21-летнему Максиму Скрябину завести ребенка. Скрябин согласился, однако делать предложение Пермяковой не стал. В 2012 году актриса родила дочку Варю. Не смотря на отсутствие штампа в паспорте, со Скрябиным актриса по-прежнему вместе.
Женский форум
Звёзды , Видео , Светлана Пермякова , Максим Скрябин , Ингеборга Дапкунайте , Марина Могилевская
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