Российские звезды, ставшие мамами после 40 лет

За последнее десятилетие женщины стали рожать первенцев гораздо позже, чем это происходило во времена СССР. Сейчас у многих представительниц прекрасного пола на первом месте стоит карьера, из-за чего материнство откладывается на неопределенный срок. Вот почему женщины решаются на первые роды даже после 40 лет, и знаменитости не исключение.

Марина Могилевская

Актриса, известная большинству зрителей по сериалу "Кухня", не раз признавалась, что с 30 лет мечтала о дочери. Однако до конца решиться на материнство Могилевской никак не удавалось: сначала на это не было времени, потом достойного мужчины рядом. В конце концов, Марина отпустила ситуацию и неожиданно узнала о беременности. Дочка Маша появилась на свет, когда актрисе был 41 год. Имя отца девочки Могилевская не называет, но признается, что нисколько не жалеет, что родила первого ребенка в зрелом возрасте.

Ингеборга Дапкунайте

Кадр из видео

Полтора года назад популярная актриса по-настоящему шокировала общественность. Тогда она впервые рассказала о своем сыне Алексе, который появился на свет, когда Дапкунайте было 54 года. Какое-то время актриса скрывала наследника, что вызвало немало домыслов, — многие до сих пор уверены, что в этой истории не обошлось без суррогатной матери.

Светлана Пермякова

@s_permyakova