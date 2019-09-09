«Лолита»: Откровенная фотосессия шестнадцатилетней Джоли

На этих снимках звезде 16 лет.

6/6 На этих снимках звезде 16 лет.

Благодаря фотографу Шону Макколл теперь мы можем насладиться красотой и совсем юной Энджи.

5/6 Благодаря фотографу Шону Макколл теперь мы можем насладиться красотой и совсем юной Энджи.

Конечно же, немалую роль играет и фигура Анджелины – для многих ее образ Лары Крофт так и остался одним из самых желанных.

4/6 Конечно же, немалую роль играет и фигура Анджелины – для многих ее образ Лары Крофт так и остался одним из самых желанных.

Большие глаза и губы, утонченный нос и выразительная улыбка – такой мы полюбили голливудскую актрису.

3/6 Большие глаза и губы, утонченный нос и выразительная улыбка – такой мы полюбили голливудскую актрису.

Мало кто поспорит, что Анджелина Джоли была и остается объектом восхищения и обожания миллионов мужчин.

2/6 Мало кто поспорит, что Анджелина Джоли была и остается объектом восхищения и обожания миллионов мужчин.

Знаменитый американский фотограф Шон Маккол опубликовал кадры со съемок юной Анджелины Джоли

Мало кто поспорит, что Анджелина Джоли была и остается объектом восхищения и обожания миллионов мужчин. Большие глаза и губы, утонченный нос и выразительная улыбка — такой мы полюбили голливудскую актрису.

Конечно же, немалую роль играет и фигура Анджелины — для многих ее образ Лары Крофт так и остался одним из самых желанных.

Благодаря фотографу Шону Макколл теперь мы можем насладиться красотой и совсем юной Энджи — на снимках звезде 16 лет.