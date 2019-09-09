Знаменитый американский фотограф Шон Маккол опубликовал кадры со съемок юной Анджелины Джоли.
Мало кто поспорит, что Анджелина Джоли была и остается объектом восхищения и обожания миллионов мужчин. Большие глаза и губы, утонченный нос и выразительная улыбка — такой мы полюбили голливудскую актрису.
Конечно же, немалую роль играет и фигура Анджелины — для многих ее образ Лары Крофт так и остался одним из самых желанных.
Благодаря фотографу Шону Макколл теперь мы можем насладиться красотой и совсем юной Энджи — на снимках звезде 16 лет.