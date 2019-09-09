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«Лолита»: Откровенная фотосессия шестнадцатилетней Джоли 

SM News 2 часа назад
Знаменитый американский фотограф Шон Маккол опубликовал кадры со съемок юной Анджелины Джоли.
Знаменитый американский фотограф Шон Маккол опубликовал кадры со съемок юной Анджелины Джоли.
1/6  Знаменитый американский фотограф Шон Маккол опубликовал кадры со съемок юной Анджелины Джоли.
Фото:
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Мало кто поспорит, что Анджелина Джоли была и остается объектом восхищения и обожания миллионов мужчин.
2/6  Мало кто поспорит, что Анджелина Джоли была и остается объектом восхищения и обожания миллионов мужчин.
Фото:
Большие глаза и губы, утонченный нос и выразительная улыбка – такой мы полюбили голливудскую актрису.
3/6  Большие глаза и губы, утонченный нос и выразительная улыбка – такой мы полюбили голливудскую актрису.
Фото:
Конечно же, немалую роль играет и фигура Анджелины – для многих ее образ Лары Крофт так и остался одним из самых желанных.
4/6  Конечно же, немалую роль играет и фигура Анджелины – для многих ее образ Лары Крофт так и остался одним из самых желанных.
Фото:
Благодаря фотографу Шону Макколл теперь мы можем насладиться красотой и совсем юной Энджи.
5/6  Благодаря фотографу Шону Макколл теперь мы можем насладиться красотой и совсем юной Энджи.
Фото:
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На этих снимках звезде 16 лет.
6/6  На этих снимках звезде 16 лет.
Фото:
Знаменитый американский фотограф Шон Маккол опубликовал кадры со съемок юной Анджелины Джоли.
Мало кто поспорит, что Анджелина Джоли была и остается объектом восхищения и обожания миллионов мужчин. Большие глаза и губы, утонченный нос и выразительная улыбка — такой мы полюбили голливудскую актрису.
Конечно же, немалую роль играет и фигура Анджелины — для многих ее образ Лары Крофт так и остался одним из самых желанных.
Благодаря фотографу Шону Макколл теперь мы можем насладиться красотой и совсем юной Энджи — на снимках звезде 16 лет.
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Звёзды , Фото , Анджелина Джоли
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