Чеховой предложили эскорт

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Анфиса Чехова посмеялась над просьбой об эскорт-услугах 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Анфиса Чехова много лет остается одной из самых ярких и востребованных телеведущих страны. Но недавно артистка призналась, что в ее адрес поступают не только рабочие предложения.
Артиска рассекретила в Instagram переписку ее менеджера с неизвестным собеседником. На скриншоте, который она опубликовала в «сторис», у ее агента интересуются, оказывает ли Анфиса эскорт-услуги.
Это весьма позабавило Чехову, пошутившую, что в ее годы она не знает, обидеться на такое «непристойное предложение» или порадоваться ему.
«Оскорбиться или возрадоваться, что в моем «преклонном» возрасте я все еще котируюсь на «рынке шкур», наряду с 20-летними», — высказалась ведущая в соцсети.
Напомним, в декабре теледиве исполнится 42 года. Около года назад артистка решила всерьез заняться своей фигурой. Она начала спортивные тренировки, изменила рацион, исключив из него сахар, и положительные изменения не заставили себя ждать. Ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» сбросила лишние килограммы, выглядит подтянутой, а ее фотографии в купальниках собирают сотни комплиментов от поклонников в Instagram.
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Звёзды , Видео , Анфиса Чехова
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