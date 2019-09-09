Чеховой предложили эскорт

Анфиса Чехова посмеялась над просьбой об эскорт-услугах

Анфиса Чехова много лет остается одной из самых ярких и востребованных телеведущих страны. Но недавно артистка призналась, что в ее адрес поступают не только рабочие предложения.

Артиска рассекретила в Instagram переписку ее менеджера с неизвестным собеседником. На скриншоте, который она опубликовала в «сторис», у ее агента интересуются, оказывает ли Анфиса эскорт-услуги.

Это весьма позабавило Чехову, пошутившую, что в ее годы она не знает, обидеться на такое «непристойное предложение» или порадоваться ему.

«Оскорбиться или возрадоваться, что в моем «преклонном» возрасте я все еще котируюсь на «рынке шкур», наряду с 20-летними», — высказалась ведущая в соцсети.

Напомним, в декабре теледиве исполнится 42 года. Около года назад артистка решила всерьез заняться своей фигурой. Она начала спортивные тренировки, изменила рацион, исключив из него сахар, и положительные изменения не заставили себя ждать. Ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» сбросила лишние килограммы, выглядит подтянутой, а ее фотографии в купальниках собирают сотни комплиментов от поклонников в Instagram.