Стали известны новые подробности свадьбы Собчак и Богомолова

Звездная свадьба пройдет 13 сентября, официально будущие молодожены никак не комментируют предстоящее событие, однако в прессу продолжают просачиваться новые подробности.

Стало известно, что торжество состоится в торговом центре "Петровский пассаж", его не будут закрывать в этот день, однако около пяти часов вечера магазины перестанут обслуживать посетителей. По словам официантки, разместить 300 человек будет не просто, праздник пройдет в формате фуршета, из угощений — шампанское, изысканные закуски и десерты.