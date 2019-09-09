Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны новые подробности свадьбы Собчак и Богомолова 

Рамблер 1 час назад
Звездная свадьба пройдет 13 сентября, официально будущие молодожены никак не комментируют предстоящее событие, однако в прессу продолжают просачиваться новые подробности.
Стало известно, что торжество состоится в торговом центре "Петровский пассаж", его не будут закрывать в этот день, однако около пяти часов вечера магазины перестанут обслуживать посетителей. По словам официантки, разместить 300 человек будет не просто, праздник пройдет в формате фуршета, из угощений — шампанское, изысканные закуски и десерты.
Светскую львицу и режиссера придут поздравить звездные друзья, среди которых телеведущий Андрей Малахов, дизайнер Яна Расковалова, модельер Ульяна Сергеенко, фитнес-тренер Ольга Суцкер и многие другие.
Звёзды , Видео , Андрей Малахов , Яна Расковалова , Ульяна Сергеенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 причин, почему он вас бросит до конца года
7 причин, почему он вас бросит до конца года
О чем говорит ваш любимый цвет
О чем говорит ваш любимый цвет
Принц Гарри снова нарушил королевский протокол
Принц Гарри снова нарушил королевский протокол
На какие проблемы в сексе чаще жалуются женщины
На какие проблемы в сексе чаще жалуются женщины48
Вещи, которые состарят вас на много лет
Вещи, которые состарят вас на много лет5
Видео
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
02:56
Facebook убирает счетчик лайков вслед за Instagram
Мода
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
00:59
Галкин устроил страстные танцы с Вайкуле
Звёзды Другое
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
04:57
Малышева ужаснулась содержимым холодильника матери
Звёзды
Каким растет сын Романа Абрамовича
03:27
Каким растет сын Романа Абрамовича
Дети Звёзды
Звезды, похудевшие до неузнаваемости
03:39
Звезды, похудевшие до неузнаваемости
Звёзды Здоровье
Куда пропал Сергей Дроботенко
01:32
Куда пропал Сергей Дроботенко
Звёзды
Российские звезды, которые выбрали мужчин помоложе
03:02
Российские звезды, которые выбрали мужчин помоложе
Звёзды Любовь
Украинка очаровала Сеть огромными очами
01:48
Украинка очаровала Сеть огромными очами
Красота
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
00:58
Семенович будет исцелять мужчин своим бюстом
Звёзды Красота
Как кафе и магазины обманывают покупателей
05:36
Как кафе и магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение