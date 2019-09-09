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Лолита раскрыла условия брачного контракта с мужем 

Рамблер 1 час назад
Лолита призналась, что с мужем был контракт
Фото: @lolitamilyavskaya
Не так давно Лолита Милявская объявила о разводе, но страсти все никак не улягутся. Новыми подробностями певица поделилась в эфире передачи "Ты не поверишь" на НТВ. Лолита рассказала об условиях брачного контракта, который она заключала с мужем, теперь уже бывшим, Дмитрием Ивановым, тренером по игре в сквош. Напомним, что расстались они несколько месяцев назад. Правда заявление о расторжении брака они все еще не подали.
По условиям контракта, у каждого из супругов остается то, что у него было до брака, и подарки, которые он получил в течение брака. При этом Лолита отметила, что уже имела печальный опыт, когда она потеряла много денег, из-за того что не оформила брачный договор. Правда имени нечестного мужа называть не стала.
Дмитрий Иванов никак не комментирует разрыв, ссылаясь на занятость и нехватку времени, а Лолита не исключает, что точки соприкосновения с мужем они еще могут найти.
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Звёзды , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , НТВ
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